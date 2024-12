Quemó a su mono mientras fumaba: Cantante de música urbana está envuelto en polémica

Surge una nueva polémica en redes sociales, esta vez protagonizada por el cantante Emanuel Cortés Herrera, más conocido como ‘Pirlo 420’. En un video publicado por él, se observa cómo le ofrece a un mono ardilla o saimiri, una especie en peligro de extinción, lo que aparenta ser "marihuana" o "tabaco" en dos ocasiones. En una tercera interacción, el animal alcanza a tocar el objeto, se quema y huye rápidamente.

Qué hizo 'Pirlo 420'con su mono



En la grabación, el artista del género urbano aparece recostado en su cama con el mono sobre su pecho. Al ver que el animal se escapa, parece molestarse y grita: “¿Si ve? Se parece a mí cuando estaba chiquito”. En el fondo se escucha a una mujer tratando de consolarlo.

El cantante Pirlo se grabó fumando y quemando a un mono Saimiri, especie en peligro de extinción. Exigimos que se investigue y actúe. El maltrato animal no puede ser tolerado 🚨 pic.twitter.com/TvBXgMBTHF — doria ❄️ (@persaqe) December 20, 2024

“El socio cuando apenas prenden”, fue el texto que acompañó el polémico clip, que ha desatado una ola de indignación en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Cientos de usuarios han etiquetado a cuentas oficiales como la Policía Nacional, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, y la Fiscalía General de la Nación, exigiendo una investigación.

El escándalo no solo gira en torno al trato hacia el animal, que no es una especie doméstica, sino también porque este se quema mientras intenta alejar lo que el cantante caleño estaba fumando. Además, en las respuestas al video, una usuaria llamada Valentina asegura haber sido víctima de violencia por parte de ‘Pirlo 420’, acompañando su denuncia con imágenes que presuntamente evidencian agresiones sufridas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cantante publica contenido con este mono. En su perfil de Instagram ya había compartido fotografías donde el animal aparece sobre su pecho.

Pirlo envió fuertes declaraciones a Blessd

La pelea entre Pirlo y Blessd parece haber empezado alrededor de julio de 2024, cuando el rapero mencionó en una entrevista para Mix que su amistad con el reguetonero ya no era igual, pues no estaba obligado a aguantarse humillaciones por el hecho de que el paisa le ayudó en un momento complicado de su vida.

No obstante, Pirlo demostró que las cosas entre ellos dos en definitiva ya están en muy malos términos y se despachó en contra de Blessd y Westcol, quien también terminó dentro de la polémica.

A través de sus historias de Instagram, el caleño lanzó un fuerte mensaje a 'El Bendito' y el streamer: "Todos ustedes me han buscado, ¿se les olvida? Por mí hicieron trap y los escucharon por primera vez en ese género. No tienen dignidad, hablan mal el uno del otro y véanse ahí. Yo viví día y noche con ustedes y tengo los datos reales. Únanse artistas y youtubers que con todos puedo en cinco minutos porque eran fanáticos míos".