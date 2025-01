A Westcol lo bajaron de su chiva rumbera y policías no lo reconocieron: "¿Quién es usted?"

Luis Villa, más conocido como Westcol, es, sin duda, uno de los streamers más famosos de Latinoamérica, pero también uno de los más polémicos. Recientemente, volvió a llamar la atención tras un incidente en la noche del 25 de enero, cuando la Policía lo bajó de una chiva rumbera que había alquilado para celebrar con seguidores que él mismo convocó.

Por qué bajaron a Westcol de su chiva rumbera

El evento del joven paisa fue transmitido en vivo a través de la plataforma Kick, donde se mostró durante varias horas festejando, bailando y bebiendo. Sin embargo, las autoridades intervinieron y detuvieron la chiva, presuntamente por alterar el orden público en Medellín. También se mencionó que el vehículo no tenía un registro actualizado necesario para su circulación.

Durante la transmisión, se pudo ver todo el procedimiento de los uniformados, quienes detuvieron la chiva y realizaron un control de seguridad, lo cual incomodó a Westcol. "Tranquilos, que al que meta mano, le metemos mano, ¿me entienden? Esto no es así, esto no lo hacen ni porque la gente lleve kilos", dijo, evidentemente molesto. Mientras lo rodeaban varios patrulleros, le pidieron abrir su billetera, pero él decidió mostrar un fajo de billetes.

Cuando un policía le preguntó: "¿Necesita plata? Porque yo también tengo", Westcol respondió: "Eso es lo que ustedes quieren", sin esperar que este también le mostraría el dinero en su billetera.

A Westcol le preguntaron "¿Quién es usted?"

El altercado continuó cuando otro agente se acercó a pedirle su documento de identidad, advirtiéndole que, si no lo mostraba, le impondría "una medida correctiva, le comprometo una orden de policía. Deme la cédula, me hace el favor".

Ante la presencia de tantos uniformados, el exnovio de Aída Victoria Merlano se quejó: "Esto no lo hacen nunca. Lo hacen porque soy yo". Sin embargo, un uniformado no se quedó callado y le preguntó, confundido y con algo de gracia: "¿Quién es usted?".

En la misma transmisión, Luis Villa comentó: "La chiva quizá no tiene documentos, por eso me están parando. Y a todos estos policías no les incumbe, esto lo pueden hacer entre solo tres. Yo no soy un delincuente y tampoco les estoy diciendo nada malo. Ustedes no traen 50 agentes para parar una chiva".

Por el momento, se espera que el paisa se refiera a los hechos con alguna publicación en sus redes o mediante una nueva transmisión.