Pareja de Aida Victoria confesó que estuvo en la cárcel: "No estaría vivo"

No siendo suficiente con dar a conocer que se casó en secreto con Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada también aprovechó las preguntas de sus seguidores para hablar sobre un tema controversial: el hecho de que estuvo en la cárcel.

Sin dar muchos detalles ni comentar en qué fecha habría sucedido esto, el empresario se enfocó en aceptar que sí estuvo privado de su libertad, tomándolo por un lado positivo con el cual pudiese demostrar cómo ha cambiado su vida.

Juan David Tejada estuvo en la cárcel

Dejando de lado el qué dirán y los comentarios negativos que puedan surgir de estas declaraciones, la pareja de Aida Victoria Merlano respondió a uno de sus seguidores sobre si era real que había estado en la cárcel.

"Sí, gracias a mi Dios porque estaba en un camino que no era", escribió el empresario, quien por primera vez reveló esto de manera pública, sin importarle el incrementar las críticas que generalmente recibe.

Sumado a esto, Juan David quiso dejar en claro cómo el estar tras las rejas lo marcó de por vida y cómo recuerda esta dura experiencia como algo que lo llena de gratitud: "yo doy gracias todos los días a eso, porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo".

De esta manera, la pareja de la creadora de contenido da a entender que en realidad tuvo malos pasos y que se metió en temas bastante pesados, al punto de temer que atentaran en contra de él.

Por su parte, Aida Victoria reaccionó a varias de las respuestas del empresario por medio de sus historias de Instagram, ya que todo esto hacía parte una dinámica que él hizo para interactuar con sus seguidores.

No obstante, la joven no dio comentarios en cuanto a este tema de la cárcel, por lo que podría pensarse que al ser un tema tan polémico alrededor de ella prefiere guardar silencio.

Novio de Aida Victoria Merlano negocios

Según un usuario de Internet llamado Doria y el medio Pluralidadz, Tejada estaría siendo investigado por la Fiscalía desde el 2023 debido a que una de sus empresas podría tener relación con lavado de activos, al parecer, provenientes de fuentes ilícitas.

Esta estaría ubicada en Popayán y lo cierto es que actualmente está cerrada, aunque el novio de Merlano sigue siendo su dueño oficialmente, según el informativo el emprendimiento sí fue un punto de control para realizar las actividades ilegales.

Las pruebas mostrarían que todo se está llevando a cabo en el juzgado 001 penal del circuito especializado de Popayán y allí también se evidenció que el hombre estaría inhabilitado para trabajar con el Estado colombiano.