Aida Victoria estalló contra Westcol por escribirle a su novio: "Tu existencia me resulta repulsiva"

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Westcol no llega a su fin, y en esta oportunidad la que llamó la atención fue la influenciadora, quien decidió romper su silencio y responder a todo lo que el streamer ha hecho y dicho en su contra, pues ella había optado por la indiferencia.

Cabe recordar que la relación entre estos dos generadores de contenido fue una de las más escandalosas del 2024 e incluso llegó a su fin por una presunta infidelidad, pero lo que motivó a que Aida le respondiera fue que a finales de noviembre, él paisa le envió un mensaje por Instagram a su actual novio Juan David Tejada, además, lo hizo durante en una transmisión en vivo.

Aida Victoria Merlano le respondió a Westcol por escribirle a su novio

En un clip de 7 minutos publicado en su cuenta de Instagram, la barranquillera empezó diciendo: "Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, ni siquiera en redes. Mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver nada la tuya" y aclaró no le había respondido antes al influenciador debido a que su existencia le resulta "repulsiva", pero que "ya es hora de poner un límite".

Merlano hizo énfasis en que la "comunidad" de Westcol le ha enviado múltiples mensajes a los familiares de Tejada: "Lo que para ti fue un simple reto, fue la excusa que encontró tu comunidad para encontrar el usuario de mis cuñados y de la hija de Juan, de 13 años, para ir a molestarlos (...) Tu comunidad en el día estudia y en la tarde son pandilleros digitales".

El relato de Aida continuó con una referencia a todas aquellas personas que creen que ella estuvo a su lado por dinero, por lo que ella se tomó el tiempo para aclarar que"ya vivía como una reina con Penthouse, camioneta y empresas legalmente constituidas" antes de conocerlo.

Acto seguido, le respondió a sus acusaciones de ser "una mantenida con un discurso de empoderada" y le recordó que le dio regalos costosos: "De hecho, te llevé a Cancún y no pagaste nada, te llevé por Finlandia, Francia, España, Italia, en primera clase de cumpleaños".

La polémica no se detuvo ahí y aseguró que después de pedirle a su equipo que recopilara todos los clips en los que Westcol ha hablado de ella, se dio cuenta de que eran cerca de 35 minutos, además, agregó un pantallazo de una conversación en la que él le pedía plazo para pagarle dinero que le debía.

El video de Aida Victoria Merlano concluyó con la frase: "En otra vida tú no serías mi momento más humilde, pero como solo tenemos esta, por favor ya deja de recordármelo".