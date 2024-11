¿Aida Victoria Merlano se casó?: Este fue el mensaje que dejó sospechas en redes

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar con respecto a su noviazgo, dado que todo parece indicar que se encuentra en una relación muy seria y en la que podría estar cumpliendo los objetivos que se planteó para el próximo año: Estar casada y quedar embarazada.

Aida Victoria Merlano levanta sospechas de boda

La creadora de contenido no ha dejado de mostrarse feliz al lado de su pareja Juan David Tejada, por lo que no duda en publicar varias cosas juntos en las que se les ve bastante amorosos, sin si quiera importarle las críticas que puedan surgir alrededor, pues hay algunos cibernautas que consideran que ella no ha podido superar a Westcol y que todo esto lo hace por aparentar, al punto de que ciertos seguidores consideran que ella lo contrató para simular ser su novio.

No obstante, Aida Victoria generó varias sospechas en redes luego de subir un video en el que se le puede ver en un parqueadero con este hombre mientras que ellos se abrazan y se besan. Y es que lo que llamó la atención fue que ella escribió "Esposooo" para hacer referencia a él.

En definitiva, muchos de los seguidores de la barranquillera se mostraron sorprendidos ante el hecho de que ella lo haya llamado así, por lo que consideran que esta pareja pudo haber tomado la decisión de casarse, especialmente porque consideran que las cosas están pasando demasiado rápido entre ellos, en especial porque ella terminó con el streamer cinco meses atrás.

Esta publicación desató varias críticas a Aida Victoria Merlano: "¿Ella tuvo papá? No sé, siento que está llenado un vacío paterno, a cualquiera le va dando amor", "Ya hasta pereza me da ver a esa mujer", "¿Ella será que no sabe qué quiere decir la palabra esposo?". Asimismo, hubo quienes se emocionaron por verla sonriente y con su pareja: "Esto reconfirma una y mil veces que siempre llega alguien mejor", "Me encanta ver a las personas felices", "Disfruta tu amor, la felicidad se nota".

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha salido a dar declaraciones sobre esta publicación que llamó la atención de sus fanáticos ni ha confirmado si en realidad tomó la decisión de casarse con Juan David Tejada.

La reacción de Westcol ante el regalo del nuevo novio de Aida Victoria Merlano

Frente a la oleada de comentarios negativos, en los que el común denominador era describir a Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, como "un niño" en comparación con el "verdadero hombre" que conquistó a la también empresaria, muchos internautas esperaban la reacción del streamer, y este no decepcionó.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, el polémico joven, de tan solo 23 años, lanzó una indirecta. Aunque no mencionó directamente a Aida Victoria Merlano, se refirió a la gran cantidad de menciones y críticas que recibía en sus publicaciones.

"Lo único que les puedo decir es... que estoy haciendo más plata que cualquiera que me critica😅😂", escribió el influenciador, con tono burlón.