Ella es la 'hijastra' de Aida Victoria Merlano, ¿tienen la misma edad?

Aida Victoria Merlano ha dado mucho de qué hablar en redes sociales desde que se dio a conocer que tiene una relación sentimental con Juan David Tejada, un hombre del que poco a poco se han revelado más detalles. Inclusive se confirmó que tiene una hija llamada Sara Tejada y esta ha llamado la atención.

Ella es la hija de Juan David Tejada, novio de Aida Victoria Merlano

Sara Tejada, hija de Juan David Tejada es reconocida por su participación en el certamen de belleza Teen World Colombia 2024 como departamento del Cauca, donde además de deslumbrar, dejó clara su pasión por montar a caballo.

La joven ganó popularidad en muy poco tiempo debido a un video que publicó en su perfil de Tik Tok en el que, además de expresar su agradecimiento y admiración por su padre, incluyó un clip con la empresaria donde se ven felices disfrutando de un momento juntos.

“Tengo el privilegio de decir que yo sí tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia, nunca deja de trabajar para darme lo mejor, aunque a veces no me lo merezca, mueve cielo, mar y tierra por verme feliz”, es lo que se puede leer.

En el clip publicado, ha recibido todo tipo de comentarios por miles de usuarios, quienes se preguntan cuál es la diferencia de edad con Aida Victoria Merlano y halagan a Juan David Tejada por ser un "padre ejemplar" y por supuesto, por su atractivo físico.

“Aida debe ser buena madrastra” o "Ese papá suyo está muy lindo", "'De casualidad no tienes un tío?" e “Imagínate decir Aida es mi madrastra”, son solo algunos mensajes.

Ante la curiosidad que despertó el contenido, un internauta le pidió cuidar a Aida y ella respondió: “Así va a ser, se las voy a cuidar demasiado, yo a ella la quiero mucho y no voy a permitir que nunca le pase algo malo”.

La reacción de Westcol ante el regalo del nuevo novio de Aida Victoria Merlano

Frente a la oleada de comentarios negativos, en los que el común denominador era describir a Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, como "un niño" en comparación con el "verdadero hombre" que conquistó a la también empresaria, muchos internautas esperaban la reacción del streamer, y este no decepcionó.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, el polémico joven, de tan solo 23 años, lanzó una indirecta. Aunque no mencionó directamente a Aida Victoria Merlano, se refirió a la gran cantidad de menciones y críticas que recibía en sus publicaciones.

"Lo único que les puedo decir es... que estoy haciendo más plata que cualquiera que me critica😅😂", escribió el influenciador, con tono burlón.