Aida Victoria mostró a su "agropecuario" y le recordaron a Westcol: Elogios para el nuevo novio

Aida Victoria Merlano se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital favoritas de las mujeres gracias a sus discursos de empoderamiento femenino y límites respecto a las relaciones de pareja; sin embargo, desde su ruptura con Westcol la atención ha estado centrada en ambos, pues muchos desean saber qué ocurre en sus vidas sentimentales.

Lo cierto es que recientemente la influenciadora fue grabada en la calle junto a su actual novio, Juan David Tejada. En los clips, que ya son todo un fenómeno viral en las plataformas digitales, se les logra observar besándose en un evento público y hasta montando a caballo.

Posteriormente, mostró su cara para tomar la situación con buen sentido del humor, afirmando de esta forma que, a pesar del temperamento que puede tener una mujer, siempre llegará el hombre indicado para vivir junto a ella grandes momentos.

"Reina recuérdalo: A toda yegua briosa le llega su agropecuario", dijo mientras reía y enfocaba ante la cámara a su actual hombre.

Elogios a la pareja de Aida Victoria

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, debido a que se han tomado la red para hacerle piropos al hombre, que destaca por su atractivo físico. No obstante, otros cuántos aprovecharon para sacar a colación a Westcole, el exnovio de la joven.

"Este sí parece hombre y no un niño", "este sí se ve lindo", "Y que agropecuario 😍", "bizcocho", "Me encanta, ese sí es 🙌 10/10", "En estos instantes de mi vida, envidio a Aida, no hay que guardarle luto a nadie 🔥👏😂No vale la pena", "al menos éste si parece el novio, el otro parecía el hermanito menor", "se ganó la lotería", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Por su parte, otros se indignaron con el clip, ya que afirmaron no estar de acuerdo con el trato que le dieron al animal que los cargaba, argumentando que estaba llevando demasiado peso y que podría correr peligro: "y el caballo soportando a dos personas solo porque ella quiere 🤦🏻‍♀️", "abusivos con el animal", entre otros mensajes fueron los que se leyeron en la misma publicación.