Pirlo habla sobre polémica con Alejandro Riaño en su show: “La entrevista fue un fracaso”

El viernes 14 de febrero Pirlo fue invitado al show de Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño y lo que parecía ser una entrevista normal terminó descontrolándose, por lo que el comediante determinó que no se publicará ningún momento del video.

Conoce más: Mari Manotas se confesó sobre su relación con Alejandro Riaño: "Adoro a mi ex"

Esto encendió los rumores sobre lo que pudo haber pasado entre los dos y por eso, tanto el humorista como el intérprete hicieron una serie de historias en las que explican su versión de los hechos, incluso, uno aceptó toda la culpa de lo sucedido.

Qué pasó con Pirlo en el show de Juanpis

Publicidad

El cantante inició diciendo: “Siento que necesito salir a hablar, no quiero hacerlo pasar un momento incómodo (a Riaño) porque el error fue mío. Me dejé llevar de los tragos”, con esto, se confirmó que todo tuvo que ver con el estado del artista sobre el escenario.

Pirlo explicó que estaba en Bogotá desde el 13 de febrero y durante ese día y el siguiente no se alimentó correctamente, ni descansó. El viernes le confirmaron que habían aprobado su Visa y, además, lo invitaron al show, lo que lo motivó a celebrar desde muy temprano bebiendo.

Publicidad

Cuando inició la entrevista parece que continuó tomando licor y esto hizo aún más evidente que su estado no era el mejor, al respecto, explicó: “No pude ser yo, la persona que muchos conocen, no fueron nervios, fue un juego de emociones, me ganó la tentación, me puse a tomar demasiado”.

Aceptó que es cierto que la entrevista fue un fracaso porque las personas querían conocerlo, pero él no logró hablar, nunca contó los detalles que el público esperaba. Adicionalmente, comentó que él mismo sabía que en su estado de alicoramiento era imposible que cantara, por lo que se negó tres veces y esto complicó aún más la interacción.

“No me siento bien, yo voy a aceptar todo, fue un error, no puedo engañarme ni engañar a nadie, no soy así, no quiero que se lleven una imagen mala mía”, repitió en varias oportunidades durante el video. Asimismo, comentó que le pidió disculpas a Alejandro Riaño tan pronto pudo.

Mira también: Alejandro Riaño relata sus inicios en la comedia y el siguiente paso de Juanpis González

Publicidad

Pirlo se disculpó con Alejandro Riaño por el show de Juanpis González

Publicidad

El intérprete aceptó que le hizo pasar un momento muy difícil al humorista y reveló que al día siguiente despertó sin recordar nada de lo que había pasado, por eso decidió enviarle un mensaje a través de Instagram en el que se disculpó: ““Ya hablé con él, me entendió, le dije que me perdonara”, dijo.

Mencionó que está en deuda con él y que le propuso hacer una segunda entrevista, esta vez, en la que su equipo se encargaría de todo y tendría la obligación de cubrir lo que habían invertido ese día, ya que tenían un escenario especialmente modificado para él.

No te pierdas: Quemó a su mono mientras fumaba: Cantante de música urbana está envuelto en polémica

Alejandro Riaño da su versión sobre Pirlo

Publicidad

Por su parte, en sus historias, el intérprete de Juanpis González también estuvo de acuerdo: “dije que había sido un desastre la entrevista, se salió de las manos”, comentó y continuó diciendo: “la entrevista salió muy mal, fue muy incómoda, muy difícil de llevar”.

“Es un tipo joven que bajó muchas veces al camerino, no lo estamos justificando, pero tampoco somos nadie para señalar”, mencionó, explicó que la situación sí se había descontrolado, sin embargo, hizo una invitación para que el público no condene al invitado, agregando que pidió disculpas.

Publicidad

Reveló que esta no es la primera entrevista que dejan guardada porque salió mal, pues la intención del show no es dañarle la carrera a quienes asisten a las entrevistas. Finalmente se disculpó con el público y dijo que todos merecen una segunda oportunidad.

Lee más: Pirlo lanzó duras declaraciones contra Blessd y anunció que dirá toda la verdad