Mari Manotas se confesó sobre su relación con Alejandro Riaño: "Adoro a mi ex"

Mari Manotas y Alejandro Riaño sostuvieron una relación de casi 8 años, en la cual tuvieron tres hijos, sin embargo, en el año 2022 tomaron la decisión de separarse debido a que tenían bastantes diferencias que se estaban convirtiendo en el detalle más importante del matrimonio; con el paso del tiempo ambos rehicieron su vida con diferentes personas y mantienen un vínculo sano por el bien de sus pequeños.

Maríalejandra tiene actualmente un vínculo amoroso con el empresario Alejandro Calderón, a quien conoció seis meses después de su divorcio con el humorista. Aunque al principio no quería involucrarse de manera romántica, terminó enamorada de él, además, ha indicado que a su pareja no le gusta estar expuesto en los medios de comunicación.

Y pese a que cada uno tiene vidas diferentes, la arquitecta y Riaño la mayoría de las veces intentan compartir en familia, de hecho, así estén separados, recientemente se les vio juntos celebrando el cumpleaños número 4 de sus mellizos, Agustín y Antonio, en el restaurante Rancho MX, de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

Mari Manotas confesó si volvería con Alejandro Riaño



Los internautas siguen recordando a esta pareja con mucho cariño, por lo que en una dinámica de preguntas que realizó Mari Manotas en su Instagram, le preguntaron si regresaría con Riaño, a lo que respondió contundentemente e incluyó a su pareja: “Tengo a la persona más hermosa, tierna, respetuosa a mi lado y no lo cambio por nada del mundo”.

No obstante, agregó que tiene una buena relación con Alejandro y su vínculo es fuerte debido a que sus hijos los unen. Aclaró también que no regresaría con su exesposo, pero sabe que siempre estarán juntos: “Adoro a mi ex, crecimos juntos, tuvimos tres hijos hermosos y vamos a estar juntos siempre como padres”.

Asimismo, Alejandro Riaño habló acerca de su expareja en el pódcast de Juan Pablo Raba, dejando claro que son buenos amigos y que lo más importante es dejar de lado las diferencias que puedan llegar a tener, ya que la conexión que tienen es para toda la vida: “Trato de llevar la mejor relación con Marialejandra, nos llevamos bien”.

Además, confesó que el principio de su separación fue complicado, pues tenían sentimientos encontrados y discusiones por hablar sobre su divorcio en redes sociales, dado que a él nunca le gustó hacer pública su vida privada.