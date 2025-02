Tuti Vargas se sometió a tratamiento para verse más joven: “Ya no tengo 20 años”

Tuti Vargas anunció a través de su cuenta de Instagram en la que supera los 900 mil seguidores que se haría un procedimiento estético en el rostro e incluso defendió su elección de los detractores que podrían cuestionarla.

En su perfil confesó a sus fanáticos que tomó la decisión de someterse a una intervención en la que se estimula el colágeno, especialmente porque esto se pierde con la edad y por eso incluso dijo: “ya no tengo 20 años, tengo 35”.

Tuti Vargas se realizó tratamiento para rejuvenecer

En el video explicó que ella es una mujer que se alimenta muy bien, así lo muestra con frecuencia en sus redes sociales, en donde su estilo de vida es protagonista. Gracias a esto también queda claro que hace mucho ejercicio.

Asimismo, es una apasionada por el skincare y tiene varios infaltables en su rutina, no obstante, mencionó que esto no es suficiente y, de cualquier forma, su piel ha perdido algunos elementos como colágeno y elasticidad.

Posteriormente se mostró en el consultorio médico, en el que, aunque nerviosa, estaba preparada para realizar el cambio. De hecho, su dermatóloga confirmó que ella también se lo ha realizado, por lo que da fe de que funciona.

Lo primero que hicieron fue tomarle unas cuantas instantáneas para poder ver el antes y después, posteriormente marcaron las zonas en las que requería inyectarse la sustancia; en su caso, pómulos, barbilla y quijada.

Pese a que expresó que no dolía, los comentarios no se han hecho esperar y aseguran que sus gestos demostrarían lo contrario, que sí fue incómodo someterse a las inyecciones en el rostro. No obstante, ella lo negó.

Finalmente respondió al cuestionamiento de cuánto dinero tuvo que pagar para realizarse la intervención y les hizo saber a sus seguidores que, en su caso, el costo fue de cuatro millones de pesos, “dependiendo de las zonas y la cantidad que se necesite”, explicó.

Tuti Vargas reveló cuánto le costó el procedimiento que se hizo en el rostro. Foto: Instagram @tutivargasm

Por ahora no se ven los resultados definitivos, de hecho, dejó ver que salió del consultorio un poco inflamada, sin embargo, no requiere reposo y en un par de semanas se espera que se empiece a ver cómo ha quedado.