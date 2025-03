Ángela Aguilar habló sobre la separación de Shakira: “Se me hace la cosa más chistosa”

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo un tema de conversación en el mundo del entretenimiento, a pesar de que han pasado casi tres años desde su separación. Cada cierto tiempo, surgen nuevos comentarios que reavivan la polémica. Sin embargo, esto no ha afectado el éxito profesional de ambos: mientras el exfutbolista continúa con sus negocios, la barranquillera triunfa en los escenarios con su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour'.

Qué dijo Ángela Aguilar sobre Shakira

Recientemente, la cantante mexicana Ángela Aguilar fue consultada en una entrevista sobre su opinión acerca de Shakira. Su respuesta llamó la atención y generó controversia:

“La admiro, o sea, se me hace la cosa más chistosa porque, pues, uno puede separarse de alguien y no obtiene dinero, pero ella sacó una canción y está facturando sus desgracias”.Sus palabras no fueron bien recibidas por muchos internautas, quienes interpretaron su comentario como una burla hacia la colombiana.

En redes sociales, la criticaron por cuestionar la forma en que Shakira ha manejado su ruptura con Piqué, especialmente porque ella misma ha sido señalada en medio de escándalos sentimentales.

Las comparaciones con Clara Chía y Cazzu

Los usuarios de redes sociales no tardaron en hacer comparaciones entre Ángela Aguilar y Clara Chía, actual pareja de Piqué. Además, señalaron que, irónicamente, la mexicana también ha sido tema de conversación por su relación con Christian Nodal, quien recientemente terminó con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija.

Algunos comentarios destacaron que, así como Shakira facturó con su música tras su ruptura, ahora quien lo está haciendo es Cazzu, con quien muchos simpatizan tras su separación de Nodal. También recordaron que Ángela ha reaccionado negativamente cuando las exparejas del cantante han lanzado canciones, tomándolas de manera personal, a pesar de que contar historias a través de la música es parte del trabajo de un artista.

“Cazzu hizo lo mismo y te cae mal”, “Menos mal apoya a Cazzu”, “Toma nota porque podrías estar cerca a ello”, “Entonces no te quejes si lo hace Cazzu que la próxima vas a ser tú”, estos fueron algunos de los comentarios.