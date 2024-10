Shakira respondió al comentario de Piqué sobre su ruptura y advirtió que le dedicará más canciones

Luego de que se viralizara la declaración de Gerard Piqué para CNN en Español sobre su polémica ruptura con Shakira en la que mencionaba que los medios de comunicación solo contaban una versión de la historia y de que afirmara que se siente feliz a pesar de las críticas, la cantante colombiana salió a referirse al mismo tema, pero esta vez aprovechando que es la portada de la revista GQ.

Inicialmente, la barranquillera aseguró que el proceso de sanación de una relación es bastante largo y fue haciendo un recorrido por todo lo que ha experimentado desde que lanzó la exitosa canción 'Te felicito', hasta que promocionó su álbum 'Las mujeres ya no lloran', añadiendo que esta ha sido la circunstancia perfecta para hacer catarsis por medio de la música.

"El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! (...) Es mentira que con 'Última' me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar", explicó.

Shakira es la portada de la revista @GQSpain y @GQMexico del mes de noviembre! 📰📸 Shakira is the cover-girl for the November issue of @GQMagazine! pic.twitter.com/R0esqqQrBK — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 22, 2024

De igual forma, señaló que en estos años se ha podido percatar de que en la mayoría de ocasiones la amistad es mucho más duradera que el amor, dado que en las situaciones más duras de su existencia ha contado con el cariño de múltiples personas que han realizado todo lo posible por ayudarla a salir adelante.

"La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tantas personas que me quieren. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban", dijo.

Shakira ahora se prepara para su gira por América Latina. De hecho, por medio de su cuenta oficial de Instagram, ha pedido a sus seguidores ayuda para elegir las canciones que interpretará en el espectáculo, pues tiene deseos de incluir los éxitos favoritos de sus fanáticos.

