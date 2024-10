Piqué habló por primera vez sobre su ruptura con Shakira y todas las críticas que recibió

Luego de dos años de polémica por su separación con la cantante colombiana Shakira , Gerard Piqué se pronunció por primera vez sobre todo lo que esta situación trajo a su vida. El hecho tuvo lugar en medio de una entrevista que ofreció para CNN en Español, en donde estaba hablando acerca de su apoyo al primer mundial de selecciones de Kings League.

Antes de finalizar el encuentro, la periodista le agradeció por el espacio y aprovechó para preguntarle si siente que ya ha "bajado la marea" teniendo en cuenta que los últimos años fue noticia no precisamente por algún tema deportivo, sino por las declaraciones o las canciones que promocionó su expareja sentimental. Al respecto, el exdeportista afirmó que siempre se caracterizó por ser una persona tranquila y por enfocarse en su proyecto de vida.

"Sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todos les gusta opinar(...) Los medios de comunicación al final controlan un mensaje y en líneas generales cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa no está contado de la manera que ha sido", afirmó.

Del mismo modo, añadió que tiene muy presente que hay temas que no se pueden controlar y que la mejor solución para estas situaciones es rodearse de las personas a las que verdaderamente considera su familia, pues ellos se encargarán de brindarles el apoyo necesario para salir adelante.

"Eso me da mucha tranquilidad, entiendo perfectamente que todos puedan tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una forma o de la otra... Libertad de expresión, que cada uno piense lo que quiera. Yo soy muy feliz, me la paso muy bien", dijo.

Por último, explicó que se siente muy privilegiado de la vida que ha tenido, dado que ha contado con la posibilidad de cumplir sus sueños más grandes y ha podido trabajar por cada uno de los propósitos que se ha planteado.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, ya que mientras unos le "agradecen" por haber devuelto a Shakira a los escenarios, otros afirman que es un hombre admirable.