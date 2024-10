Las conmovedoras palabras de despedida de Shakira sobre Egidio Cuadrado, fallecido Rey Vallenato

La noticia de la muerte de Egidio Cuadrado a sus 71 años conmocionó al país y al género vallenato, pues representa la pérdida de uno de los exponentes más grandes del folclor colombiano y el eterno compañero de Carlos Vives: fue su acordeonero durante tres décadas. A lo largo de su carrera, este músico de La Guajira logró tocar con grandes artistas, incluida Shakira, y por eso ella le dedicó unas sentidas palabras.

Este 21 de octubre, la barranquillera utilizó sus redes sociales, específicamente su perfil de Instagram, ante sus más de 90 millones de seguidores, para dedicarle unas palabras y honrar su memoria. En su publicación recordó que él fue el encargado de tocar el acordeón en su colaboración con Carlos Vives en el tema 'La Bicicleta' y puso varias tomas de él, pertenecientes al video oficial.

"Egidio querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar caribe. A cambio nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegren nuestro corazón por siempre".

Shakira reaccionó a la muerte de Egidio Cuadrado. Foto: Instagram @shakira

Cabe recordar que la intérprete de 'Soltera' y 'Te Felicito' cantó 'La Gota Fría' con Carlos Vives y Cuadrado en 2008 durante un concierto que se realizó por la paz. El mismo acordeonero recordó este especial momento en sus redes con una instantánea al lado de la 'Loba'

Carlos Vives reaccionó a la muerte de Egidio Cuadrado con la voz entrecortada

Durante la primera emisión de Noticias Caracol, el samario concedió una entrevista exclusiva con Andrés Montoya, Alejandra Giraldo y Pilar Schmitt, donde lamentó su muerte y no pudo ocultar su tristeza. En primer lugar, agradeció por el apoyo de todos sus seguidores, pues el público le permitió conocer el mundo entero con su "compadre"; y dijo que la mejor forma de honrarlo es recordarlo con una sonrisa.

Vives reveló que Egidio Cuadrado solía decirle que había otros acordeoneros que podrían complementar mejor su carrera y su proyecto, pero este no tenía dudas de su talento, y conmovido, comentó en vivo: “No me equivoqué, escogí al que era, el más campesino, el más colombiano, al que más amaba su folclor. Nunca dejó de ser él y siempre nos tuvo con los pies en la tierra, por él llamé mi banda La Provincia”