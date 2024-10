El sueño que Egidio Cuadrado no pudo cumplir: este es el artista con el que no alcanzó a tocar

La noticia de la muerte de Egidio Cuadrado este 21 de octubre enlutó al país, pues partió uno de los exponentes más grandes del género vallenato y el eterno compañero de Carlos Vives, con quien llevó el folclor colombiano por todo el mundo. Su talento era tan grande que sobrepasó fronteras y logró presentarse ante diversas personalidades muy importantes, tal como España, la reina Isabel, presidentes de Rusia, Estados Unidos, y muchos más.

El sueño que Egidio Cuadrado no pudo cumplir

A pesar de haber revolucionado el género y convertirse en uno de los acordeoneros más famosos de los últimos tiempos, en 2021 reveló durante una entrevista en Los Informantes que en su lista de sueños le quedó uno pendiente por cumplir.

“Al que me faltó ponerle acordeón fue Michael Jackson porque se murió; si no se hubiera muerto, hubiera grabado con él”, dijo en la entrevista con su característica sonrisa.

Además, recordó la importancia de su instrumento musical, el cual le permitió convertirse en Rey Vallenato en 1985 durante el Festival de la Leyenda Vallenata: “Mi acordeón significa todo para mí, es mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, mi vida. Todo para mí, sin él me sería imposible vivir” fueron sus palabras.

Durante la primera emisión de Noticias Caracol, el samario concedió una entrevista exclusiva con Andrés Montoya, Alejandra Giraldo y Pilar Schmitt, donde lamentó su muerte y no pudo ocultar su tristeza. En primer lugar, agradeció por el apoyo de todos sus seguidores, pues el público le permitió conocer el mundo entero con su "compadre"; y dijo que la mejor forma de honrarlo es recordarlo con una sonrisa.

Vives reveló que Egidio Cuadrado solía decirle que había otros acordeoneros que podrían complementar mejor su carrera y su proyecto, pero este no tenía dudas de su talento, y conmovido, comentó en vivo: “No me equivoqué, escogí al que era, el más campesino, el más colombiano, al que más amaba su folclor. Nunca dejó de ser él y siempre nos tuvo con los pies en la tierra, por él llamé mi banda La Provincia”