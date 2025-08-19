Publicidad

Capítulo 150 Todo por mi familia: Akif piensa en vender la escuela para ayudar a Suzan

Capítulo 150 Todo por mi familia: Akif piensa en vender la escuela para ayudar a Suzan

Akif va a la cárcel para visitar a su esposa Suzan. Ella le empieza a reclamar por el hecho de estar pagando por algo que no cometió; por lo cual, él le dice que la ayudará.