Cuándo nace el bebé de Cintia Cossio: la influencer publicó curiosas predicciones

"Exijo sabes quién es el autor de esta hoja", con estas palabras Cintia Cossio dejó ver la predicción que hizo una personas cercana a su familia con respecto a su embarazo. Es necesario mencionar que el pasado 21 de febrero, la influencer posteó un video y una galería de fotos de la fiesta de revelación de sexo, anunciando de esta forma que se encuentra en la dulce espera de un bebé de su pareja sentimental Jhoan López.

Mira también: Yeferson Cossio apareció de nuevo con su expareja luego de anunciar su ruptura

Cuándo nace el bebé de Cintia Cossio

En la imagen se logra observar que la persona que realizó la predicción, aseguró que el nuevo integrante de la familia nacería el 15 de agosto de 2025 a las 8:00 a.m. y pesaría 45 gramos; sin embargo, todo hace parte de una dinámica familiar, por lo que no se tiene conocimiento si se aproximó aunque sea a la fecha real en la que se prevé llegue la cigüeña.

Cuándo nacerá supuestamente el hijo de Cintia Cossio. Foto: Instagram @soycintiacossio

Publicidad

Lo que sí es cierto es que la joven se encuentra atravesando por su segundo trimestre de gestación, pues así lo dejó ver en las plataformas digitales: "no puedo creer que me esperé seis meses para saber el sexo de mi bebé", explicó en la publicación.

Mira también: Yeferson Cossio anunció que terminó su relación con Carolina Gómez y dijo si hubo infidelidad

Publicidad

Las reacciones por parte de los fanáticos de esta pareja no se han hecho esperar, pues no solo los han felicitado, sino que también han aprovechado para elogiar la nueva oportunidad que se dieron en el amor: "ay Dios mí, qué belleza. Felicidades reina", "Todos esperando a que Karol G saliera embarazada, pero no se esperaban que era Cintia Quedamos frío hielo", "por eso dicen que las reconciliaciones son peligrosas", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que la pareja se dio un tiempo y solo mantenía relación debido a su hijo Thiago; sin embargo, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. De hecho, el mismo López compartió con sus seguidores en TikTok un video en el que mostraba cómo le pedía a Cossio que volviera a ser su novia con una anillo y en una reunión privada.

Mira también: Yeferson Cossio confesó que la propuesta de matrimonio que le hizo Jenn Muriel en París fue falsa

Ante la sorpresa, la joven reaccionó con el buen sentido del humor que la caracteriza y se mostró dichosa con el rumbo que había tomado su historia de amor.