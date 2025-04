Aida Victoria Merlano dice cuánto llevaba con Tejada antes del embarazo: "No lo hagan en casa"

Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar en los últimos días, luego confirmar que está esperando su primer hijo de su pareja, Juan David Tejada . A través de sus redes sociales captura esos momentos únicos de este nuevo proceso que está viviendo.

Mira también: Críticas a Juan Tejada por no darle "ni un chicle" a Aida Victoria de cumpleaños: rompen el silencio

Aida Victoria Merlano revela cuánto lleva con su pareja

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es un video donde ella recientemente confiesa cuánto tiempo llevaba de novia del oriundo del Cauca. Allí indicó que en total son ocho meses, de los cuales, cinco son de embarazo, es decir, que solo tenían tres antes de la llegada a sus vidas de su primer bebé.

Publicidad

En aquel clip que se conoció, la hija de la exsenadora de Colombia empezó a reírse y después confesó el tiempo, y luego de esto dijo: “si usted está viendo esto en casa, no lo hagan, no lo practiquen”. Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y algunos dijeron que conocen casos similares, como también dividieron opiniones con la confesión que hizo Aida Victoria Merlano.

Publicidad

“Yo conozco a un par que se embarazó el mismo día de conocerse”, “que sean felices, se lo merecen, ya ha tenido muchos fallidos”, “tranquila eso está bien”, “ella quería un marido hace rato, bueno ojalá le vaya bien”, “a veces funciona”, “yo me fuy a vivir con mi esposo al mes de conocernos”, dijeron algunos.

Es de resaltar que, recientemente, Juan David Tejada dedicó romántico mensaje a la barranquillera al cumplir 26 años . Él posteó una foto con la mujer y le deseo lo mejor en esta nueva etapa. Adicionalmente, a la historia de Instagram le agregó la canción ‘Niña bonita’ de Chino y Nacho.

Los fans se quedaron esperando los videos y fotos de los momentos que compartió en su cumpleaños, ya que, lo único que se conoció de ese día tan especial, fue un video de la película ‘Juego de gemelas’. En donde ella revela la edad que tiene con una escena icónica de esta cinta de la infancia.

Publicidad

En los más recientes videos, Aida Victoria Merlano ha revelado lo feliz que está con su embarazo y hasta hizo un video revelando cómo es un día a día con ella, en medio de este proceso de gestación.

Mira también: Finalmente salió a la luz cuántos meses de embarazo tiene Aida Victoria Merlano

Publicidad

Primero compartió que en algunos momentos ha tenido ganas de vomitar, varios cambios físicos en su cuerpo y los olores que ahora no soporta en varias ocasiones. Todo esto y más ha expresado que está experimentando con su primer embarazo.

Con estos clips, los internautas también han querido exponer como algunas madres se han sentido en esta etapa y si también han pasado por lo mismo que la influencer barranquillera.