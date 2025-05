Aida Victoria Merlano hace impactante confesión sobre su embarazo y sus fans reaccionan

Aida Victoria Merlano está emocionada con su primer hijo y por eso no ha parado de publicar en su cuenta de Instagram , donde tiene más de 7 millones de seguidores, cómo es su día a día en este proceso de gestación.

Aida Victoria Merlano habla de su embarazo

Recientemente, les contó a todos sus fans que en el doctor le dijeron que su niño está bien grande y ella se asustó; sin embargo, confesó que quiere tener otro para que estén junto y ninguno se sienta solo.

“Ahí donde tú ves esa barriga chiquitica, mi bebé es gigante. En la última ecografía me dijeron ‘mamita, tu bebé debería pesar 500 gramos y está en 800’. Tú sabes que a mí el embarazo me ha dado durísimo, aun así quiero otro. Porque quiero que Emi tengo un hermanito que se críen juntos, que sean compañeritos de mil batallas”, expresó.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y algunos le dieron el consejo de esperar a ver cómo le va con el nacimiento de este que está en camino; mientras que otros expusieron cómo les fue en esa etapa.

“A ella se le nota que está feliz con su embarazo”, “lo mejor es parto natural”, “espere a ver si quiere el otro al día siguiente”, “yo tengo uno y no me arrepiento de no haber tenido más”, “una cosa es estar embarazada y otra muy distinta es la crianza”, “espera los dolores de parto”, “sí, dale un hermanito, es triste crecer solo”, “usted tiene estabilidad económica, pareja establece, hágale”, afirmaron algunos.

Es de recordar que, en los últimos días, Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar por todo el tema de su embarazo y la bonita relación que ha construido con su novio, Juan David Tejada. Los internautas están muy felices de verlos juntos y hasta expresan que esta etapa le ha sentado bastante a ella.

La hija de la exsenadora de Colombia contó que con su pareja lleva ocho meses de relación, de los cuales, cinco son de embarazo. Por ello, varios se han impactado al saber que a los 90 días de estar juntos procrearon a su primer bebé.