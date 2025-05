Quién es Mini José Feliciano, el ganador de Yo Me Llamo Mini: su historia impacta

El capítulo de Yo Me Llamo Mini estuvo lleno de mucho talento y fue el país el que eligió a su imitador favorito. En esta ocasión, fue Mini José Feliciano, el joven barranquillero, que desde que entró al escenario conquistó a los jurados por su gran parecido con el artista original y fue el ganador de la competencia.

Cómo se llama mini José Feliciano que ganó Yo Me Llamo Mini

En medio de su triunfo, algunos se han preguntado quién es este niño que erizó a todo Colombia por su voz y su impactante historia. El pequeño nació en Barranquilla y tiene 14 años, y en los últimos años se ha entregado a la música. Así se puede apreciar en su cuenta de Instagram, en la que desde el 2023, ha subido varios videos demostrando lo bueno que en este campo artístico.

Con el tiempo fue perfeccionando su técnica y logró subirse a la tarima para demostrar el gran talento que tiene desde su corta edad. Y así empezó a ganarse el cariño de todos sus fans, quienes lo apoyaron en Yo Me Llamo Mini.

Cuando inició esta aventura en el programa, no podía de la dicha al tener esta oportunidad tan grande, en la que iba a salir en televisión para continuar dándolo todo y cumplir el sueño de llegar muy feliz gracias a la música.

"Es una experiencia que me ha ayuda a desarrollarme como cantante y superar el potencial de mi voz. Me ha impulsado a superar mis límites y hay que aprender a ver con los ojos del amor", fueron sus palabras en Noticias Caracol, en la que demostró que no existe obstáculo alguno, cuando se tiene todo para ser un gran artista.

Antes de saber que él sería el ganador de la competencia, le quiso dedicar a su mamá la canción que entonó en su penúltima presentación titulada 'Después de ti'. Le dio las gracias por estar ahí dándole fuerzas para seguir adelante.

"En esta semifinal entregué mi corazón en el escenario y le canté a la mejor, a mamá. Sabes que te amo y te agradezco por siempre estar a mi lado. ¡Dios te bendiga!", expresó en la publicación de su cuenta de Instagram, en donde ya tiene más de dos mil seguidores.

