Karol G dice si dejó a Feid: “Difícil tener a alguien que entienda que hay que estar lejos"

Karol G ha dado de qué hablar porque en los últimos días no se le ha vuelto a ver junto con Feid. En el preestreno de su documental ‘Mañana fue bonito’ no asistió y esto generó rumores de que probablemente ya no están juntos.

Precisamente, en las últimas horas la ‘Bichota’ concedió una entrevista para el medio internacional ‘Today’ y allí detalló más sobre lo que significó para ella realizar esta producción audiovisual que se estrenará el ocho de mayo.

La última pregunta que le hicieron fue sobre su pareja, ya que, en su momento, ella dijo que no se visualizaba con un hombre como él. A lo que ella expresó con un gran argumento, pero a la vez envió un romántico mensaje en vivo y en directo.

“En la carrera en la que estamos es difícil tener a alguien que entienda que hay que estar lejos, pero él es especial. Es un placer tenerlo, y además, entiende lo que hago y viceversa. Por eso la relación se convierte más saludable, es lo mejor”, puntualizó.

Después de esto, le piden que lleve a u pareja para entrevistarlos a ambos y Karol G aprovechó para enviarle un beso. Los presentadores quedaron sorprendidos y así, se confirma que están felices que nunca.

Es de resaltar que, la expareja de Anuel AA llegó con un traje muy vaquero y con un look diferente. Aunque ya se le había visto el color marrón en su cabello, le añadió el capul que contornea de la mejor manera de rostro. Los fans no dudaron en dejarle varios mensajes positivos y destacando lo bella que está.

“Te amamos Carolina, que nadie te quite esa sonrisa nunca”, “esa pinta está muy top”, “esta niña representa todo lo bello de Medellín”, “ilumina cada lugar que pise”, “cada vez que sale está más espectacular, la amo”, “A la reina ese tono de cabello se le ve divino”, “la extrañamos en la alfombra de los Met Gala”, Hoy lo pasamos de lo mejor con La Bichota”, dijeron algunos.

Hay que recordar que,en los pocos minutos que se conocieron su documental, ella expone lo difícil que fue terminar con Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA . Afirma que pasó por momentos complicados, porque de un momento a otro ya no estaba con esa persona que hasta le dedicó una canción, Ocean.

Precisamente, en un show ella no aguanta las lágrimas, porque tuvo que entonar la melodía luego de su ruptura con el puertorriqueño. Aunque ella admite que no fue nada fácil logró salir adelante y estar actualmente enfocado en su música.