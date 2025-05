En una noche llena de emoción y talento, los cinco finalistas de Yo Me Llamo Mini suben al escenario del Templo de la Imitación para demostrar por qué llegaron hasta este punto de la competencia. Mini Gloria Trevi, Mini José José, Mini Rocío Dúrcal, Mini Celia Cruz y Mini José Feliciano lo entregan todo en sus presentaciones, que conmueven al jurado y al público colombiano. Cada uno canta con seguridad y mucha carisma.

La actuación de Mini José Feliciano se roba los aplausos y las lágrimas. Rey Ruiz, visiblemente emocionado, le dedica unas palabras que marcan la noche: “El talento que tú tienes es inigualable, no creo que nadie pueda ser el doble de José Feliciano como tú”. Mientras tanto, Amparo Grisales declara que se eriza con cada nota y asegura que esta noche se va a dejar llevar por la emoción y la diversión, porque estos niños son “unos tesoros”.

El lobo Aurelio Cheveroni, fiel a su estilo, aúlla entusiasmado desde su rincón y confiesa estar “anonadado” con lo que ve. Su energía contagia al público, que celebra entre risas y aplausos cada una de las ocurrencias del personaje.

Tras su presentación, Mini José Feliciano agradece a los jurados por su guía, reconoce que todo lo ha logrado con disciplina, y no pierde la oportunidad de hacer uno de sus ya característicos chistes. Aurelio no lo entiende al principio, provocando carcajadas en el público, hasta que César Escola, entre risas, se lo explica.

