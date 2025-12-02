Cómo se vería el hijo de Kathe, del 'Desafío', y su novio si se confirma el embarazo

Los fanáticos del reality de los colombianos están ansiosos por conocer si la integrante de Neos en realidad está en embarazo. La Súper Humana se practicó una prueba de embarazo de farmacia que salió positiva; sin embargo, Andrea Serna le solicitó acompañar al equipo médico para que le practicara un chequeo completo que determine realmente si se encuentra en la dulce espera o no.

Cómo se vería el hijo de Kathe, del 'Desafío', y su novio

La joven ha expresado en varias oportunidades que tiene una relación fuera de La Ciudad de las Cajas con Nicolás Acevedo. De hecho, en redes sociales tienen algunas publicaciones juntos y hasta se han hecho algunas dedicatorias que muestran el vínculo tan cercano que han construido.



En esta ocasión, se recurrió a la Inteligencia Artificial para recrear cómo se vería el primer mini- desafiante teniendo en cuenta que, si esta noticia llega a ser verdad, Kathe se convertiría en la primera participante en estar en embarazo en el formato de Caracol Televisión.

Para ello, se usó el siguiente prompt en Gemini: "Crea una imagen que parezca un selfie tomado con un iPhone de ellos y una niña (y niño) pequeña que es su hija, que se parezca a los de la foto. No debería haber un tema claro o una composición especifica, solo una instantánea casual e involuntaria. La imagen debe estar ligeramente borrosa por el movimiento e iluminada con farolas. La relación de aspecto debe ser 9:16. No debe parecer generado por Al, si no mas bien como si hubiera sido tomado por una persona real. Debería estar borroso, como si fuera tomado por casualidad".

Junto a esta descripción se agregaron las fotos de las dos personas involucradas, las cuales fueron tomadas en primer plano tipo selfie para que la herramienta pudiera tomar los rasgos físicos de ambos sin alterar demasiado la instantánea.

El resultado arrojó una foto en donde se observa a la pareja en medio de un parque en la noche cargando a una niña y también a un niño.

