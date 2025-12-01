Cuánto dinero logró sacar Deisy con la Moneda Dorada en el Desafío

En el capítulo 102 del Desafío Siglo XXI, Alpha se llevó la victoria y Deisy fue la participante que logró quedarse con la tan deseada Moneda Dorada. Gracias a esto, pudo subirse a la Máquina de Dinero y sacar billetes, como ya lo han hecho otros concursantes como Gio, Rata y Kevyn.

En comunicación con Andrea Serna, la joven, quien ha llamado la atención por su desempeño en las pistas y por el romance que ha tenido con Rata, reveló la cifra exacta que logró acumular en la prueba: $6’160.000 pesos. Cabe recordar que, hasta el momento, el participante que más dinero ha conseguido en esta dinámica es Kevyn, con $24’300.000.

Qué es la Moneda Dorada en el Desafío

En episodios anteriores, Andrea Serna había recordado que la moneda escondida en el Box Amarillo no era un simple objeto: quien la encontrara primero y lograra conservarla durante toda la prueba obtendría un beneficio económico especial dentro del juego.



De hecho, en el capítulo 93, la presentadora explicó el verdadero poder de este elemento: “El participante que se la encontrara primero y la conservara durante toda la prueba se iba a ganar algo muy grande”.

Recientemente, Serna confirmó que, con la llegada de Neos al programa, el premio total asciende a $2.400 millones, aunque $1.200 millones estarán destinados a una dinámica distinta.

Cada vez que un participante tenga la moneda en su poder, podrá sumar dinero en la Máquina de Dinero, una prueba similar a la del inicio de temporada: deben sostenerse de una barra durante el mayor tiempo posible. Entre más resistan, más dinero acumulan.

