"No me sacaron": Mencho, eliminada del 'Desafío', responde a quienes dicen que iba en 'carrito'

En Preguntas a Muerte estuvo Mecho, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI. Ella salió tras la lesión de Cristian, porque actualmente están en la etapa de duplas, por lo cual, si a uno de ellos le sucede algo, la pareja también debe asumirlo.

Mencho habla tras su salida del Desafío

Ahora bien, en medio de una entrevista con Johncito, ella no se guardó nada y le respondió a los usuarios que la critican o como que dicen que ella "iba en carrito". "Sí, me dolió ver, porque yo lo di todo. Hombre, diez castigos, Playa Baja, seis chalecos, ¿eso es ser débil? Se los dejo así. Yo me ganó lo mío a peso, y hasta donde llegué, es porque Dios lo quiso así y porque yo me lo gané", empezó diciendo.



Posteriormente, ella aclara que, pese a todo lo que tuvo que soportar durante la competencia, logró avanzar sin ser eliminada y solo salió debido a la lesión de un compañero. Señala que quienes creen lo contrario están equivocados y recuerda que enfrentó castigos, falta de comida y el uso de chalecos, experiencias que considera valiosas.

"si yo iba en carrito con todo lo que yo sufrí, muchachos, les digo que están basatante equivocados. Vuelvo y les digo, chalecos, castigos, sin comer, eso es grandioso y llegar hasta yo pude, y sin sacarme, fue por una lesión de mi compañero. Porque me dio una palmadita de 'no me sacaron', sino una lesión. Ahorita en esta última etapa ya no es un sueño único, sino mutuo, pero las cosas pasaron así. Estoy feliz, contenta con lo que hice y dije", puntualizó.



Qué dijo Mencho sobre Yudisa, del Desafío

Otro tema que tocaron con Johncito en Preguntas a Muerte, fue el de Yudisa. Algunos preguntaron si todavía Mencho la considera como una hija, tras el enroque que hubo con Valkyria, en donde ella pasó a Neos y la exganadora del 'Desafío' a Alpha y esto fue lo que respondió.

"Esa pregunta sí me ha retumbado mucho en mi mente y en mi ser. El sentimiento que yo tengo por Yudisa es más allá del Desafío, pero sí tengo una gran tristeza con lo que pasó, con lo que se reflejó y vivimos en el programa. Creo que hay algo ahí fracturado. Siempre le voy a desear lo mejor", indicó.

