Los síntomas de embarazo de Kathe en el Desafío: ¿qué pasa si se confirma que espera un bebé?

Amanece en el Desafío Siglo XXI y en la casa Neos hay novedades. Mientras Kathe conversa con Sofía, la compañera de Roldán comenta que no quiere comer pescado porque tiene ganas de vomitar. Sofía, entre risas, le responde: “Eso son puros síntomas de embarazo”, y añade en broma que en Neos ya no son cuatro integrantes, sino cinco.

Mira también: Dos exparticipantes del 'Desafío' que quedaron embarazadas de sus compañeros de 'reality'

Minutos después, Kathe revela que tiene un retraso en su periodo menstrual que esperaba desde hace varios días, lo que aumenta las sospechas entre sus compañeros.



Quién estaría embarazada en el Desafío

Más tarde les llega una prueba de embarazo. Kathe entra al baño para realizársela y, al salir, anuncia que el resultado dio positivo. Sofía grita: “¡Está embarazada!”, mientras Kevyn y Roldán se acercan a ver el símbolo “+” en el dispositivo. “Estoy en shock, todavía no me la creo”, expresa la joven, mientras Kevyn la felicita y los demás reaccionan entre sorpresa y bromas.



Acto seguido, Andrea Serna llama a las casas y comunica: “Desafiantes, tengo una noticia muy especial para compartir con ustedes. En este lugar donde se respira fuerza, resistencia y superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida… De confirmarse, sería la primera vez en la historia del Desafío. Al parecer, una jugadora está esperando bebé”.

De inmediato, varios quedan en shock. Frente a los demás, Kathe explica: “No sé ni cómo estoy. Imagínate esta sorpresa, esta noticia. La sospecha fue porque tenía un retraso y esta mañana desperté con ganas de vomitar y sin apetito para el pescado”.

Sofía bromea ante Andrea sobre que ella estuvo en la suite ditu con Pedro; luego Kathe se hizo la prueba… y salió positiva.



Andrea Serna aclara que la noticia debe confirmarse con exámenes más completos, por lo que Kathe debe retirarse con el equipo médico para obtener una respuesta clara y definitiva.

Mira también: "No me sacaron": Mencho, eliminada del 'Desafío', responde a quienes dicen que iba en 'carrito'

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.