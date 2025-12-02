Qué pasaría con Kathe si se confirma que está en embarazo: hipótesis en el 'Desafío'

Los fanáticos del reality de los colombianos están a la espera de saber si la integrante de Neos en realidad está en la dulce espera o si todo se trató de una falsa alarma. Andrea Serna fue la encargada de comunicar oficialmente cuál es la situación que se está viviendo en La Ciudad de las Cajas durante el capítulo 103 del exitoso formato.

Una vez finalizó la comunicación y los convocó para la prueba en el Box Blanco, los competidores empezaron a especular sobre lo que podría pasar en competencia teniendo en cuenta que se encuentran en la etapa de parejas.

Hipótesis sobre el futuro de Kathe en el 'Desafío' si está embarazada

En las casas empezaron a especular sobre lo que podría pasar en el programa, a pesar de que no se sabe a ciencia cierta cuál será la decisión que tomará la producción en caso de que los resultados de sangre sean positivos.

Por un lado, en Gamma, Rosa intentó despejar las dudas de Gero, asegurando que no cree que dejen seguir a la joven en competencia teniendo en cuenta que debe cuidar del supuesto bebé que están en camino.

"¿Cómo va a competir embarazada?", cuestionó la psicóloga.

Por su parte, en Alpha, Valkyria y Gio llegaron a la conclusión de que probablemente ella deberá tomar la decisión de si sigue en la competencia o la abandona para dedicarse al cuidado de su bebé.

Lo único cierto de todo esto es que, si Kathe sale del formato, Roldán correría con la misma suerte.

"Cuando les digo parejas deben entender que esa pareja es como si fuera un solo jugador, la pareja está siempre vinculada, unida, no se separa para absolutamente nada. Es decir, compiten en las pistas como parejas, pero también enfrentan todas las situaciones del 'Desafío' como parejas. Por ejemplo, el Chaleco de Sentencia (...) Ojalá no suceda, pero si por esos momentos infortunados de la competencia tenemos una lesión y esa persona sale por lesión, sale con su pareja", dijo Andrea Serna en el capítulo 92, cuando inició la nueva etapa.

