Sofía se siente atacada por Roldán en el 'Desafío': en otro equipo la tildan de “brusca”

Al comienzo del capítulo 103 del Desafío Siglo XXI, los participantes llegaron a sus respectivas casas luego del Box Rojo, en donde ganó Alpha. Cada uno de ellos empezó a hablar sobre cada detalle y cómo se sentían al respecto.

Qué dijo Roldán de Sofía en el Desafío

Precisamente, en el equipo morado Deisy indicó que Sofía le “estaba tirando muy duro, no me estaba dejando hacer nada, estaba que le metía el guante. Es muy brusca”, puntualizó. Después de esto, en la casa Neos, tocaron el tema y fue Roldán el que levantó la voz por primera vez.



“Yo creo que uno tiene que pegarse a esa estrategia que conversamos antes de salir. No que, cuando yo llego, se me olvida la estrategia y trato de trabajar individual. Esa observación directo a Sofi. Cuando se enfocó tanto en un forcejeo con la compañera, que inclusive, que se prestó para mal”, empezó diciendo.

Posteriormente, indica que “es con tanto desequilibrar el momento en el que el equipo contrario iba a definir. Ni siquiera forcejar fuerte”, detalló. Posteriormente, Kevyn no tarada en intervenir y le dijo lo siguiente. “No sé a quién le quieres demostrar lo fuerte que eres, porque a menos nosotros lo sabemos”.

Tras este momento de tensión, Soía le indica a sus compañeros que ella no le quiere demostrar nada a nadie. Segundos después, se desahoga y cree que los hombres van a recargar la pérdida entre las chicas, y la mujer indicó que asumía todo. A lo que el capitán de Neos revela "yo no le estoy echando la culpa a ninguno". Después de esto, él decide pararse en medio de esta situción y afirma que irá al baño, mientras los demás quedan sentado en el puesto.

