Él es Derek, el tierno niño de 'Stranger Things 5': nombre, edad y de dónde salió - CaracolTV

El pasado 26 de noviembre se estrenó la primera parte de la quinta temporada de la famosa serie; uno de los personajes que más se robó la atención en redes fue Derek.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Qué se sabe sobre el actor que intepreta a Derek en 'Stranger Things 5'.