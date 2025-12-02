Él es Derek, el tierno niño de 'Stranger Things 5': nombre, edad y de dónde salió

La quinta temporada de la exitosa serie de Netflix se convirtió en tendencia en redes sociales en cuestión de horas. De hecho, uno de los personajes más destacados de esta edición fue Derek, un bravucón que estaba en el mismo curso que Holly Wheeler, pero que rápidamente se convirtió en uno de los personajes más entrañables por los fanáticos de la historia.

Quién interpretó a Derek en 'Stranger Things' y de dónde salió

Este personaje fue interpretado por Jake Conelly, un destacado actor de tan solo 13 años que conquistó al público internacional con su indudable ternura. El pequeño inició en la industria del entretenimiento apareciendo en comerciales, tal es el caso de la promo de colchones que protagonizó en Chicago.



De acuerdo con lo que expuso para la revista Teen Vogue, su llegada al mundo de la actuación fue por coincidencia, pues un director de comerciales, amigo de su mamá, estaba buscando un niño con un perfil idéntico al de él. Una vez participó en este proyecto, se sintió atraído de inmediato por los sets de grabación, las cámaras y los libretos, por lo que empezó a presentar castings en diferentes producciones.





“Me enamoré de la actuación. Me saqué unas fotos para mi portafolio y una cosa llevó a la otra: una agencia de talentos, estas audiciones y una de ellas era 'Stranger Things'”, explicó para el citado medio.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 300 mil seguidores y acostumbra a publicar el detrás de cámaras de algunas escenas que realizó para esta serie. De hecho, el primer post que realizó fue uno en donde anunció con gran emoción que uniría su talento al de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y los otros actores que forman parte de este proyecto.

"Tan emocionado y honrado de estar en Hawkins y unirme al increíble elenco de 'Stranger Things'", escribió en la plataforma.

Según mostró en Internet, para interpretar a Derek necesitó de dos dobles de acción, quienes se encargaron de hacerse pasar por él en las escenas más complejas de recrear. Una de ellas fue Sara Jeanis y el otro fue Cooper Phoenix.