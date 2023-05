Maryam confiesa con quién tendría una cita romántica tras su salida del Desafío The Box

Desde su llegada a la Ciudad de las Cajas, Maryam demostró que era una de las participantes más fuertes dentro de la competencia y que poseía las habilidades de toda una Súper Humana, por lo que en el inicio fue catalogada como una desafiante a la cual había que prestarle mucha atención.

Es por ello que en este ciclo, en el cual los equipos ya estaban reestructurados y disputando una nueva fase, fue blanco para sus rivales, debido a que la estrategia estaba en debilitar a esas escuadras o personas que parecían inquebrantables.

Maryam se despide del Desafío The Box con una lesión en su rodilla y luego de haber sido partícipe de uno de los Desafíos a Muerte más reñidos de esta edición, pues las cuatro competidoras estuvieron muy a la par durante toda la exigente pista. No obstante, en un enfrentamiento uno contra uno ante Juli no pudo obtener el resultado esperado.

Al quedar eliminada en el Box Negro, Maryam nos da unas declaraciones en exclusiva, en las que habla sobre la dualidad que atraviesa tras esta prueba, ya que se siente triste por tener que dejar la Ciudad de las Cajas, pero por otra parte, no puede evitar estar feliz porque es consciente de que desde el inicio lo dio todo y no se guardó nada.

También resalta que fue una pista bastante complicada, especialmente porque tenía la limitación por causa de su rodilla y aún así estuvo disputando su permanencia hasta el final. Ante esto, deja en claro que a pesar de lo mostrado durante todo su trayecto, siempre es clave la definición, un factor que tristemente no pudo concretar en este Desafío a Muerte.

Entre otros detalles, Maryam revela el nombre del participante del Desafío The Box con quien tendría una cita romántica (aunque ella no quisiera darle esa categoría en este instante) después de la competencia, ya que le interesaría conocerlo un poco más. A su vez, da tres tips para aquellas personas que quieran iniciar un proceso deportivo, en lo cual exalta la importancia de la buena alimentación.

La historia de esta participante termina mientras que porta los colores de Beta y tras enfrentarse a excelentes competidoras como lo son Juli , Aleja (quien regresó luego de la lesión de Margoth) y Guajira (que volvió para reemplazar a Saskya).

Cabe recordar que Maryam había empezado su recorrido en el Desafío The Box cuando logró llegar como la cuarta y última mujer que se necesitaba para conformar el equipo Alpha, en donde se ubican los mejores durante esa primera prueba en la Ciudad de las Cajas.