Mackarthur, el participante del Desafío The Box 2023 que ha demostrado ser sincero y competitivo

Douglas Mackarhur Bueno , más conocido por su primer apellido en el Desafío The Box 2023 , es un participante que ha destacado gracias no solo a su valentía, sino también a su nivel de competitividad. El Súper Humano conforma actualmente el equipo Alpha y da lo mejor de sí mismo cada vez que queda elegido para enfrentarse en las pruebas.

Mackarthur ingresó al reality de los colombianos representando a la región de Cúcuta, Norte de Santander; sin embargo, el primer grupo en el que quedó fue Beta, en donde tuvo algunas discusiones con sus compañeros, en especial con Sara, por el rendimiento que tenía durante las pruebas, lo que les impedía gozar de comida y comodidades en La Ciudad de las Cajas.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más duros que ha enfrentado en la producción de Caracol Televisión fue cuando recibió el castigo de raparse la cabeza, al igual que Alfredo. Gema, por su parte, corrió con una suerte diferente, pues, aunque no tuvo que despedirse por completo de su cabello, sí se vio en la necesidad de someterse un extremo cambio de look para seguir en la competencia.

Luego del Desafío de Capitanes, en el que quedó eliminada las casa Gamma, los participantes se reacomodaron en equipos nuevos, de manera que él quedó en Alpha. Durante los primeros días, habló con sus compañeros sobre la necesidad de desprenderse del pasado junto a otros Súper Humanos y empezar a pensar en la nueva etapa.

El participante también ha preocupado a sus colegas debido a que requirió la ayuda de los paramédicos. Después de someterse a exámenes, los expertos determinaron que presentaba una gastritis avanzada producida por "ayunos prolongados".



Mackarthur en sus redes sociales

Con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el administrador financiero presume un estilo de vida saludable a través de las fotos y videos que comparte. Cabe aclarar que desde el inicio del Desafío mencionó que era una apasionado por disciplinas deportivas como el crossfit, las pesas y el estoicismo, lo que le ha permitido construir el cuerpo que luce actualmente frente a las cámaras.

Sus seguidores no dudan en enviarle mensajes de apoyo y felicitaciones por el papel que ha desempeñado en los Boxes: "Él es lo más precioso del Desafío", "mi Beta, a pesar de que estés en Alpha", "me encantas", "lo más bello", "eres una máquina", "poderoso", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.