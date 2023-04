Mackarthur llama "lenta" a Sara en frente de Bogdan luego de la prueba del Desafío The Box 2023

Las tres mujeres y los tres hombres que asistieron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Bienestar regresan a la casa Alpha celebrando su victoria luego de haber tenido una mala racha en la segunda etapa del Desafío The Box 2023. Uno de los momentos que más llama la atención es precisamente cuando Mackarthur les cuenta a sus compañeros un tema que abordó junto a Black.

Según informa en frente de las cámaras, el integrante de la casa Gamma le pidió que su equipo lo sentenciara debido a que tiene intenciones de abandonar La Ciudad de las Cajas. Cabe aclarar que desde el inicio de la competencia, el Súper Humano ha hecho este mismo comentario varias veces, lo que incluso ha generado discusiones dentro de los grupos que ha conformado.

"Yo me senté en la bardita y se me acercó Black y me dijo 'yo quiero el chaleco' entonces yo me hice el loco y él tenía como unas cortadas y yo 'uy, ¿se cortó?' y él dijo '¿sí me escuchó?' y yo seguí diciéndole '¿cómo se cortó?' y me miraba así fijo y me decía 'sí me escuchó' y le dije 'sí, sí, todo bien, yo hablo'", dice.

Adicionalmente, Mackarthur asegura que Black le expresó sus deseos de salir de la producción de Caracol Televisión; sin embargo, todos los integrantes de la casa morada concordaron en que él debe tomar riendas en el asunto y sentenciarse él mismo y no pedirle a los rivales interceder por su bienestar.

Mackarthur arremete contra Sara en frente de Bogdan

A pesar de que este ciclo está enfocado en la sentencia de los hombres, Alpha habla sobre la necesidad de empezar el siguiente ciclo con una victoria y marcar así el rumbo de la competencia en esa fase. De hecho, Mackarthur es uno de los primeros en proponer que sea Sara la primera sentenciada por parte de las mujeres.

"¿Pero es que saben qué pasa? Ustedes han visto que ella es lenta, es lenta en tierra, lenta en agua y en precisión es mala. Ella no es que sea buena en precisión, lo que pasa es que es constante, no para y no se estresa y eso es en Muerte nada más, entonces si le incomoda en tierra y en agua con un chaleco eso es más desventaja todavía, yo lo pienso por ese lado", agrega.

