Bogdan defiende a Sara de Cifuentes y Mackarthur explica por qué Black no fue sentenciado

El capítulo número 23 del Desafío The Box 2023 inicia con la etapa de convivencia en los equipos Alpha, Beta y Gamma. Uno de los momentos que sin lugar a dudas más llama la atención es cuando Bogdan tiene una seria conversación con Cifuentes en donde defiende a Sara. Cabe aclarar que Mackarthur recientemente había propuesto sentenciarla en el siguiente ciclo tan pronto la casa morada ganaran una de las pruebas.

"No, es que en serio ver competir a Sara da pereza (...)", señala Cifuentes, a lo que el tik toker contesta: "A mí no me da pereza (...) Ella se toma su tiempo, la china le mete. Obviamente tocaría trabajarle como la velocidad. Eso es lo que desearían muchos atletas, te lo aseguro, tener suerte (...) Si ella no tuviera equipo, yo la cojo. O sea, me refiero si tengo delante a una de ustedes, obviamente las voy a escoger a ustedes, pero digamos si Sara no tiene equipo la cogería a ella. No la discriminaría".

Mira también: Mateus recibió múltiples comentarios por su desempeño en una prueba del Box Azul, ¿por qué?

En Beta, por su parte, Sara le revela a Kate que nunca tuvo intenciones de enviarle el chaleco de sentencia a Mackarthur a pesar de la relación hostil que llegaron a tener en su anterior equipo. De hecho, aclara que ni siquiera quería quedar elegida como emisaria en aquella oportunidad porque se sentía un poco incómoda.

"Mira que dijo que yo quiero ponerle el chaleco a Macarthur y yo nuna dije eso. Tú sabes que yo era como 'Byron, ve tú'", señala, mientras su compañera le asegura que eventualmente surgirá la ocasión en la que pueda aclarar el malentendido.

No te pierdas: Kaboom, del Desafío The Box 2023: Una figura mundial en el boxeo



Andrea Serna hace el llamado en La Ciudad de las Cajas

Debido a la tensión que se vive en Gamma por las constantes declaraciones que ha hecho Black, donde manifiesta que desea abandonar la producción de Caracol Televisión, la presentadora le pregunta a Mackarthur la razón por la que Alpha tomó la decisión de enviar a Escudero al Desafío a Muerte en el Box Negro y no al capitán de la casa naranja.

Te puede interesar: Gema utilizó el moño de la mascota de Saskya y en redes reaccionaron con memes

Publicidad

"Desde un principio en nuestros planes estaba otra cosa y simplemente ya íbamos a seguir el plan que teníamos ya listo y ya, lo descartamos", menciona en medio de la transmisión del capítulo. Mientras tanto, Black mira la pantalla con una sonrisa que en realidad genera un poco de tensión en el ambiente.



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?