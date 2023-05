Kaboom expresa su molestia con las mujeres de Gamma y Sara le hace un reclamo a Ricky

El capítulo 35 del Desafío The Box 2023 inicia con una conversación en Alpha donde Bogdan habla con Aleja y Valeria sobre la llegada de JP y la actitud que tiene. Además, en Gamma Guajira y Gema hablan de lo que sucedió en la noche anterior y una broma que le hicieron a Kaboom y que pudo molestarlo.

Posteriormente el equipo habla de lo que pasó y el campeón mundial en boxeo dice que efectivamente la chanza de sus compañeras Mai y La Flaca no fue de su agrado y que él pudo haber reaccionado de forma agresiva, pero no lo hizo y controló sus emociones. “Si vamos a hacer bromas, esperemos que todos estemos en esa misma tónica”, dice.

Por otra parte, Sara decide hablar a solas con Ricky y le hace una observación sobre algo que le molesta: “Yo no tengo nada contra ti. Tú tiendes a decir las cosas como un reproche y con cierto tono…Pero las cosas las puedes decir más calmado, creo que puedes tener una mejor forma de comunicarte con otra persona para que no se sienta presionada y juzgada. Yo te digo todo a ti personalmente y no como reproche porque la idea no es quedar en malos términos”.

Él le responde que es importante que la otra persona sea consciente de lo que sucede en competencia, sin embargo, cede a hacerle anotaciones de mencionarle sus errores estando solos y no frente a los demás desafiantes.

