Fanáticos del Desafío The Box 2023 aseguran que Flaca les recuerda a Madrid, participante en 2021

Muchos son los comentarios que se registran en plataformas como Twitter sobre el Desafío The Box 2023 , pues los fanáticos de la producción reaccionan con furor a las transmisiones en vivo de los capítulos. Recientemente, han surgido un par de comentarios donde aseguran que Flaca y Madrid, exparticipante del reality en 2021 , tienen un gran parecido.

En la primera edición del Desafío The Box en Tobia, Cundinamarca, Madrid conquistó los corazones de los televidentes gracias a su espontaneidad y sentido del humor; sin embargo, lo que en realidad la hizo destacarse de sus colegas fue el hecho de que tenía un excelente rendimiento el la zona de La Ciudad de las Cajas que ahora es conocida como el Box Arcoíris, hasta el punto de ser apodada 'La Reina del Box Blanco'.

Mira también: Ella es Sara Cifuentes, del Desafío The Box 2023: Una madre consagrada y apasionada por el crossfit

Su relación con Galo, ganador de esta temporada, levantó la sospecha de sus fans durante los últimos capítulos de esta temporada; sin embargo, el romance tomó mucha más fuerza una vez regresaron a la vida real y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Ahora ambos trabajan en sus propios proyectos y también en las redes sociales, donde comparten contenido sobre el estilo de vida fitness y donde dejan ver muchas veces situaciones que les ocurre como pareja.

No te pierdas: Guajira le prometió a Ricky que no lo sentenciará en el Desafío The Box y le pidió mantener el mando

Flaca, por su parte, ha destacado este 2023 en el reality de los colombianos gracias a su arrolladora forma de ser y franqueza. Dentro de los momentos más memorables se encuentra la vez que le aseguró a Andrea Serna, luego de una prueba en el Box Rojo, que había hecho una alianza con Ricky, de Beta, para vencer a Alpha; sin embargo, estas acusaciones fueron desmentidas por el capitán de la casa azul.

Te puede interesar: Aleja le confesó a Rapelo en el Desafío The Box 2023 que Mackarthur ha criticado su aspecto físico

Publicidad

También está su polémico encuentro con Yan en El Cubo , donde causó varios daños que fueron avaluados en aproximadamente 50 millones de pesos, crifra que tuvieron que asumir los demás integrantes de Gamma y Beta, pues de no ser así corrían el riesgo de pasar cuatro ciclos consecutivos en Playa Baja, soportando las incomodidades producidas por el cambio de clima.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?