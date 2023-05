Aleja le confesó a Rapelo en el Desafío The Box 2023 que Mackarthur ha criticado su aspecto físico

El capítulo número 33 del Desafío The Box 2023 estuvo cargado de muchas emociones, pues Alpha, Gamma y Beta se presentaron en el Box Amarillo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo . Luego de dar todo en el terreno de juego y de ver cómo el equipo naranja se llevaba el primer puesto, los demás grupos se reunieron en sus casas para conversar.

Aleja y Rapelo llamaron particularmente la atención debido a que hablaron sobre las críticas que en algunas ocasiones hace su compañero Mackarthur en Alpha y que los ha llegado a incomodar; sin embargo, aclararon que no han podido identificar si se trata simplemente de su personalidad o si los hace porque siente algún tipo de rencor hacia ellos.

"Siento que Mack está haciendo como unos comentarios muy malucos cuando me dijo 'ay, estás gorda', ¿sí me hago entender? O yo no sé si es la forma de ser de él (...) Lo mismo hablé con Vale", afirmó la concursante en medio de la transmisión del capítulo.

Rapelo, por su parte, manifestó que sí ha notado que el participante está un poco a la defensiva; sin embargo, aprovechó el momento para expresarle que la ha notado un poco apagada: "y yo sí te he visto como alejadita, como callada, pero no sé, no quiero creer que sea tu forma de ser porque en realidad está pasando algo. Quiero que te sientas bien acá con nosotros, con todos, con cada uno".

Finalmente, dijo que entiende perfectamente que ella hacía parte de otro equipo diferente con el que tal vez tuvo la posibilidad de conectar de una mejor manera; sin embargo, está seguro de que Alpha le ha abierto las puertas para mostrarse tal y como es.



La petición de Mackarthur a Gamma

Justo después de ver que la casa naranja obtuvo el primer puesto en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, el concursante les hizo saber por medio de Valeria que voluntariamente quiere que le envíen el chaleco de sentencia para ir al Box Negro debido a que tiene una lesión en la rodilla que le impide fluir con naturalidad en cada prueba de La Ciudad de las Cajas.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?