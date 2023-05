Rapelo se quitó la ropa y nadó desnudo junto a sus compañeros en el Desafío The Box 2023

Luego de la prueba de Sentencia y Servicios en el Box Rojo, los participantes del Desafío The Box 2023 se reunieron para conversar acerca de la estrategia que están llevando a cabo como equipo para debilitar a sus oponentes y lograr así avanzar en la producción. Uno de los momentos más divertidos del final del capítulo número 31 fue precisamente cuando los integrantes de Alpha nadaron desnudos en la piscina.

En medio de la transmisión se pudo ver el momento exacto en el que Daniela, Sensei, Aleja, Rapelo, Bogdan y Cifuentes jugaban en la piscina y se ponían de acuerdo para quitarse sus trajes de baño. El primero en hacerlo fue el hombre que acompañó a Juli a El Cubo, desatando así un poco de furor. Mientras las desafiantes se reían y demostraban timidez, Daniela decidió armarse de valor y mostrar fuera del agua una de sus prendas.

“Para abajo todos. Cifuentes, hágale. Y ustedes (las mujeres) también lo de arriba, claro”, comentó Bogdan refiriéndose a los tops de las Súper Humanas. Posteriormente, Sensei generó desilusión entre sus compañeras al mostrar que se quitaba la pantaloneta para luego confesar que tenía otra por debajo. Cabe aclarar que Valeria no participó del divertido momento, pues aprovechó que todos disfrutaban en la pileta para estar pendiente del fuego de la parrilla.

En redes sociales, las reacciones por parte de los seguidores del reality de los colombianos no se hicieron esperar, pues señalaron que estaban en todo su derecho de gozar de las bondades que ofrece La Ciudad de las Cajas, sobre todo, después de haber tenido un mal día. Otros usuarios, por su lado, rechazaron la actividad, agregando que no aprenden como grupo a estar concentrados en el juego.

“Pierden y mírenlos. Lo que les molesta a los otros equipos no es que les ganen, sino que no los ven peleando. LOS MEJORES”, “prefiero nadar desnuda que pagar 50 millones de pesos en desorden 😂”, “los mejores, ni perdiendo dejan la buena vibra y el ánimo, por eso es mi equipo favorito de esta temporada 💜💜💜”, “Alpha, los amo, son el mejor equipo, mi respeto y admiración siempre para todos 👏❤️”, “lo que pasa es que la piscina no entra en servicio, entra en bienestar... Y me encanta el equipo Alpha que siempre tiene una buena conducta”, entre otros mensajes.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.