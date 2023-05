Alpha y Beta: la alianza entre los dos equipos del Desafío The Box se ve en peligro

No todo es color de rosa en medio de la alianza entre Alpha y Beta, pues al parecer lo ocurrido en el Box Rojo no es del total agrado para los integrantes del equipo morado, quienes sienten que sus rivales no los ayudaron durante esta prueba, puesto que también los atacaban de forma directa.

Es por ello que Alpha muestra su disgusto en medio de la conversación con Andrea Serna después del Desafío de Sentencia y Servicios y le dejan en claro a la escuadra azul que consideran que las cosas no se debían dar de esa manera.

Tras esto y las palabras de Yan, los miembros de Beta se reúnen en casa y expresan su incomodidad ante lo dicho por sus aliados, ya que consideran que esta unión no representa que ellos deban dejarlos ganar en todo, sino que no se envíen los chalecos entre sí.

Por otra parte, en la vivienda de Alpha, los que estaban en la arena de juego llegan a contarle todo a sus colegas, resaltando que vieron que esa relación no estaba ejecutándose como se habló desde un principio.

Mai llora porque se siente culpable de los resultados de Gamma en el Box Azul



