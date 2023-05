Él es Mateus, uno de los participantes más extremos del Desafío The Box 2023

Mateus pertenece al equipo Gamma desde la primera etapa y después de la prueba de capitanes, Black lo eligió nuevamente para hacer parte de los ocho integrantes de la casa naranja, algo que él dudaba, pues pensó que nadie lo elegiría.

Desde el inicio tuvo plena confianza en su desempeño en las pruebas del Box Arcoíris, todo, gracias a la disciplina que practica cuando no está dentro de la producción. Se trata del parkour, un deporte en el que el objetivo es saltar obstáculos a través de la ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, el bogotano de 22 años comparte diferentes videos en los que muestra su habilidad. Algunos en parques y reconocidos lugares de la ciudad y otros siendo un poco más imprudente, lo que le ha causado críticas de sus seguidores.

Su historia de vida no ha sido fácil y él mismo ha sido el encargado de contarla. Viene de una familia muy humilde y su mamá sacó adelante a todos los integrantes de la misma, pues su padre se ausentó desde que el deportista era muy pequeño.

En cada oportunidad que tiene resalta la fuerza y el valor de su mamá, no duda en halagarla y en varias ocasiones ha dicho que todo lo que hace en el Desafío The Box 2023 lo hace por ella, para ayudarla y darle una mejor vida.

Mateus les ha contado a sus compañeros de Gamma que, debido a la situación económica de su familia, desde pequeño tuvo que salir a la calle a buscar dinero para ayudar un poco.

Debido a esto dio algunos pasos que no lo llevaron al lugar correcto y les confesó también que ha consumido sustancias ilegales y que ha perdido varios amigos que se quedaron en este mundo.

Sin embargo, él logró salir adelante gracias al deporte, su pasión por el parkour hizo que empezara a trabajar en los semáforos y el dinero que podía reunir era para su mamá, pues su sueño más grande es poder comprarle una casa.

Su personalidad dentro del Desafío The Box 2023 también ha sido motivo de comentarios, pues hay quienes lo catalogan como uno de los competidores con mejor corazón, mientras que otros se divierten con sus comentarios y ocurrencias.

Por su parte, Mateus se muestra orgulloso de esto e incluso ha compartido en redes algunos de los momentos que más recuerdan los televidentes, como sus interacciones con Black, sus esfuerzos en las pruebas y las risas que les ha sacado a más de uno.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

