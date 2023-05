Guajira le prometió a Ricky que no lo sentenciará en el Desafío The Box y le pidió mantener el mando

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados del capítulo 33 del Desafío The Box 2023 fue cuando los integrantes de Gamma asistieron al Club House con algunos invitados de otros equipos para celebrar su triunfo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo . Durante la fiesta blanca, los Súper Humanos no solo le revelaron algunos secretos a Gabriela Tafur, sino que también hablaron de estrategias.

En la transmisión del capítulo se pudo ver el momento exacto en el que Guajira se acercó a Ricky para expresarle su apoyo, pues considera que, a pesar de que están en diferentes grupos, comparten el hecho de nacer en una misma zona del país que deben intentar proteger a medida que avance la producción de Caracol Televisión: "Aunque esto no es un Desafío de regiones yo soy costeña y tú eres costeño y si en mis manos siempre va a estar ponerte un chaleco, no lo esperes porque no te va a llegar".

Posteriormente, el capitán de Beta se llevó una gran sorpresa al conocer que le caía muy bien a la desafiante, pues por lo poco que han compartido en La Ciudad de las Cajas pensaba que su relación era muy distante y que ella estaba enfocada cien porciento en el juego que está desempeñando dentro del reality de los colombianos.

La conversación se vio interrumpida por Gema, quien aprovechó las palabras que Guajira para agregar un pequeño consejo: "Y si tú tienes el mando, mantén la palabra y mantén tu fortaleza como capitán porque nadie te puede coger y te puede dar tres vueltas con el corazón que tú tienes", mencionó.

Guajira, por su parte, asintió al mensaje de su colega y añadió que muchas veces las personas confunden nobleza con debilidad y se aprovechan de esas situaciones para hacer de las suyas. Cabe aclarar que este comentario lo hicieron refiriéndose a Byron, a quien criticaron en alguna oportunidad por querer tomar el lugar de Ricky en la casa azul.

