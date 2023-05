Andrea Serna y Gabriela Tafur explican por qué los colombianos son desafiantes: "somos berracos"

El Desafío The Box 2023 ha resultado ser todo un éxito, pues no solo ha tenido una gran acogida por parte de los televidentes, sino que también demuestra cada noche que es el espacio perfecto para que tanto hombres como mujeres expongan sus habilidades físicas en cada uno de los Boxes. En diálogo con Caracoltv.com, Andrea Serna y Gabriela Tafur se refirieron al mensaje de esta edición: Descubre al desafiante que llevas dentro.

La presentadora del reality de los colombianos fue la primera en mencionar que, aunque todos los participantes que están en La Ciudad de las Cajas comparten la pasión por la actividad física, sus realidades son muy diferentes, pues muchos de ellos viven situaciones complicadas que los obligan a sacar una faceta mucho más fuerte de la que están acostumbrados a presenciar.

"Todos llevamos un desafiante dentro, porque estamos permanentemente viendo cómo salimos adelante, cómo superamos una adversidad, cómo nos sobreponernos ante una situación y eso creo que nos hace desafiantes, fortaleza del colombiano para salir adelante", mencionó en medio de la entrevista.

Por su parte, la exreina de belleza y anfitriona de la producción por segundo año consecutivo resaltó la importancia de aprender y prosperar a pesar de que las etapas de quiebre por las que atraviesa con regularidad la gente.

"Si algo nos caracteriza es que somos supremamente berracos, resilientes y aprendemos a coger esas situaciones tan complicadas, voltearlas y construirlas en nuestro beneficio, entonces creo que eso hace que los colombianos seamos unos desafiantes de corazón", dijo.

Finalmente, Serna enfatizó en que los desafiantes que están en Tobia, Cundinamarca, no solo deben tener habilidades físicas, sino también fortaleza mental, pues estar expuesto a la presión de competir contra los mejores, vivir muchas veces sin comida, presentarse a las pruebas y estar sometido a las cámaras, es un trabajo que solo los verdaderos Súper Humanos pueden llevar a cabo.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

