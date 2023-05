Desafío The Box 2023: Conoce a Byron, el amante del crossfit que divide opiniones en el reality

El Desafío The Box 2023 ha sido el espacio perfecto para que diferentes Súper Humanos se den a conocer ante el país y muestren las habilidades tanto físicas como mentales que poseen. Uno de los participantes que más ha destacado en el programa es Byron, quien actualmente conforma el equipo Beta en La Ciudad de las Cajas.

Byron ingresó al reality de los colombianos representando a la región de San José del Guaviare y, aunque inicialmente quedó seleccionado para hacer parte de Alpha, luego del Desafío de Capitanes inició un nuevo proceso en Beta, donde se ha convertido en uno de los líderes, pues sus estrategias la mayoría de las veces son tenidas en cuenta por sus colegas.

El desafiante de 25 años es graduado de Comunicación Social y Periodismo, enfocándose así en las áreas de edición audiovisual y diseño. Además, desde el inicio de la competencia reveló que es un amante empedernido del ejercicio, pues su disciplina deportiva es el crossfit.

En alguna ocasión intentó tener un acercamiento con Valeria, integrante de la casa morada, cuando le compró comida en la subasta de Gabriela Tafur ; sin embargo, la joven no respondió de la manera que esperaba, pues aclaró que ella se encontraba en una hermosa relación fuera de la producción de Caracol Televisión. Asimismo, ha sido criticado por Gema y Guajira, quienes consideran que muchas veces él parece el capitán del grupo y no Ricky, agregando que eso puede generar conflictos a mediano plazo.

A través de redes sociales, el concursante recibe múltiples comentarios por parte de sus seguidores: “Que necesidad de hacerle gastar plata a Yan 😒”, “quiero decirte que la amistad entre Juli, Rapelo y tú, hasta el capítulo de hoy, me ha encantado”, “grande mijo”, “él está en Beta, pero juega para Alpha, qué pereza, papi, es un juego póngase la camisa”, "si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo", "el mejor en todo esto" entre otros mensajes.

