Ella es Sara Cifuentes, del Desafío The Box 2023: Una madre consagrada y apasionada por el crossfit

Desde el primer capítulo del Desafío The Box 2023 , una de las participantes que más se robó la atención de los televidentes gracias a su determinación, fuerza, resistencia y liderazgo fue Sara Cifuentes , integrante de Alpha. Sus compañeros la han considerado una de las fichas más fuertes de toda La Ciudad de las Cajas y sus seguidores en redes sociales constantemente le dejan mensajes de apoyo.

La participante ingresó al reality de los colombianos representando a la región de Pereira, Risaralda; sin embargo, desde entonces empezó a hacer parte de la casa morada, de manera que no ha cambiado de equipo incluso cuando hubo una reconfiguración de los grupos luego del Desafío de Capitanes. Su personalidad es arrolladora, pues anima a sus colegas a darla toda en el terreno de juego e intenta tener un buen desempeño en los Boxes.

En alguna ocasión de la competencia, llegó a hacer un trato con los hombres de Alpha para mostrar sus redes sociales, de manera que tuvo que pagar un millonario precio para presumir el contenido que comparte en plataformas como Instagram, donde recoge casi 130 mil seguidores y ha hecho más de 800 publicaciones.

En las plataformas digitales constantemente comparte contenido de su vida personal, como la relación que tiene con su esposo, su faceta como madre de un pequeño bebé y algunas historias con su esposo, pero también deja ver su faceta deportiva, pues se le ve haciendo crossfit y motivando a los usuarios de Internet a adoptar un estilo de vida más saludable.

"Ojalá y ganes. Eres muy completa en competencia y tienes una linda personalidad 🫶🏼", "usted va a ganar ese Desafío, vengo del futuro", "te amo princesa de mi corazón, eres perfecta y bella por dentro y por fuera, todo en uno🥰😍", "ojalá yo estuviera así de rayada 😂😂. Estás hermosa y reflejas humildad, un abrazo", "lo mas lindo de Alpha", "te veo como la ganadora del Desafío.. 💜💜💜", son algunos de los mensajes que dejan sus fanáticos dentro de las fotos y videos que se encuentran en la red.

