Juli opinó sobre el regreso de JP al Desafío The Box 2023: "no mostró tan buenas capacidades"

Sin lugar a dudas uno de los momentos más emocionantes del capítulo 34 del Desafío The Box 2023 fue cuando la alarma sonó en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna anunció que Mackarthur debía abandonarlos por la lesión que tenía en la pierna, por lo cual debía regresar el eliminado inmediatamente anterior, que en este caso se trataba de JP.

La llegada del Súper Humano causó todo tipo de reacciones entre los demás participantes. Uno de los primeros grupos en opinar al respecto fue Beta, en cabeza de Juli , quien expresó que, si bien es cierto que el exintegrante de Omega no demostró un buen desempeño en los Boxes, las cosas podrían cambiar ahora que hace parte de Alpha, por lo que insistió en que no deben bajar la guardia.

Mira también: Mackarthur habla de la promesa con Dios a la que se dedicará luego del Desafío The Box

Luego de que se llevara a cabo el Desafío a Muerte, que dejó como eliminado a Byron, los desafiantes regresaron a sus casas, de manera que JP tuvo la oportunidad de confesar qué percibía de sus compañeros cuando se encontraban en el terreno de juego.

"¿Ahora con quién vas a dormir? Ponle. Con tu maestro de ahora en adelante", comentó Bogdan mientras señalaba, junto a Rapelo, a Sensei. En ese momento JP contó que tenía una opinión muy diferente del capitán: "Yo lo veía muy serio también (...) A mí usted me fue a dar el chaleco".

No te pierdas: Dos equipos del Desafío The Box despiden a un participante que deja una huella

Publicidad

Posteriormente, los integrantes de la casa morada le aseguraron que deseaban que él se empoderara de este nuevo grupo, tal y como lo han hecho los otros concursantes y el tik toker resaltó la importancia de tener una comunicación asertiva, agregando que si está en la capacidad de hablar de sus debilidades, todos podrán coordinarse para ayudarle a practicar y mejorar el rendimiento físico.

"Lo que usted sienta que tiene que trabajar, dígalo. 'No, papi, en tal cosa no me siento fuerte', entonces vamos a hacer curso de puntería intensiva", finalizó de manera jocosa el joven que en alguna oportunidad llegó a coquetear con Sara en Tobia, Cundianamarca.

Te puede interesar: Fanáticos del Desafío The Box 2023 aseguran que Flaca les recuerda a Madrid, participante en 2021



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?