Juli le reclamó a Beta por no confiar en las mujeres durante el Desafío de Sentencia y Bienestar

Un momento de incomodidad se presenció en Beta luego del Desafío de Sentencia y Bienestar, pues las mujeres, en representación de Juli, mostraron su inconformidad por la falta de apoyo por parte de sus compañeros cuando se dispusieron a ir a la prueba en el Box Arcoíris.

Tan pronto regresaron a casa, los comentarios por parte de Byron y Ricky no se hicieron esperar. Dentro de los mensajes que más se destacaron se encuentran elogios a Sara, que tuvo un excelente desempeño en el terreno de juego, pues logró convertirse en una de las Súper Humanas en hacer el relevo en el menor tiempo posible, logrando incluso sobrepasar a grandes desafiantes.

“Muchachas lo hicieron perfecto. Yo era el que menos le tenía fe a Sara y no, nos impresionaste a todos”, mencionó Ricky, de manera que Byron lo respaldó: “te voy a decir algo, de todas las mujeres que fueron hoy, tú fuiste la que metió esa bola más rápido”.



La discusión entre Juli y los hombres de Beta

Luego de acomodarse en la sala, Juli se tomó la vocería para comentar algo que le generó un poco de disgusto de sus compañeros: “pero yo sí les quiero decir una cosa a ustedes, a mí no me gustó que desde que salimos, ustedes tuvieron una actitud de que no, como si no nos tuvieran casi confianza, ni siquiera nos despidieron, no nos dijeron nada. Déjame hablar. Nos dejamos afectar muchísimo por lo que pasó con Yan, todos tomamos una actitud muy ‘ay, no, qué rabia’ y con eso mismo nos fuimos a la prueba”.

Escudero se mostró muy receptivo a su reclamo, mientras que el exintegrante de Alpha se apresuró a pedir disculpas por su comportamiento, agregando que escuchó atentamente cuando Kate hizo la oración; sin embargo, estaba ensimismado en sus propios pensamientos respecto a la noticia que acababa de dar Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas sobre la noche que pasó Yan junto a la Flaca en El Cubo.

Finalmente, el capitán del grupo se excusó por la forma en que pudo haber hecho sentir a las chicas y reflexionó sobre todo lo que les puede hacer daño un error a los integrantes de la casa.

