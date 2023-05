Mackarthur habla de la promesa con Dios a la que se dedicará luego del Desafío The Box

Mackarthur se suma a la lista de lesionados en el Desafío The Box 2023 y tristemente debe abandonar de forma inmediata la Ciudad de las Cajas, pues el estado de su rodilla no pudo mejorar y requiere de reposo para que no se vea aún más afectado.

La salida de este participante se da antes de que se lleve a cabo el Desafío a Muerte en el que cuatro hombres luchan por su permanencia en la competencia, motivo por el cual JP es el concursante que se une a Alpha.

Ante todo esto, lleno de emociones por tener que abandonar su sueño, Mackarthur nos da unas palabras en exclusiva en las cuales nos comenta su parte médico y nos revela qué es eso que se viene luego de su paso por el Desafío The Box, pues había llegado con una maleta llena de ilusiones.

"No me lo esperaba, de verdad pensaba que iba a poder seguir porque me sentía mucho mejor, estaba pensando que ya podía apoyar mucho mejor la rodilla y me estaba mentalizando para el siguiente día de competencia. Eso me dejó sorprendido y creo que a mis compañeros también porque estábamos muy afianzados", comenta el participante de Alpha .

"No es nada grave, pero primero la salud. Los ligamentos están bien, es un pinzamiento del menisco por una torsión muy forzada, por lo que se inflamó y hay que darle unos días de reposo", añade con un poco de melancolía.

Tras esto, Mackarthur aprovecha para recordar aquellos momentos que quedan marcados en su memoria, como la primera vez que ganaron con Beta , dado que siempre les faltaba un poco para obtener las victorias, por lo que esa hizo que todo su esfuerzo valiera la pena. A su vez, ve las noches en Playa Baja como algo que fue bastante duro, aunque le enseñaron demasiado.

En cuanto a los participantes con quienes le gustaría encontrarse fuera de la Ciudad de las Cajas, este exintegrante de la casa morada nos cuenta que con Guajira , Cifuentes , Bogdan y Rapelo , siendo este último una meta cumplida, pues desde su llegada siempre quiso pelear al lado de él. Cabe destacar que ve a Alpha como su familia y se tiraría al fuego por ellos.

Por otra parte, Mackarthur nos da detalles sobre lo que quiere hacer apenas regrese a su casa, siendo su esposa y su hijo su principal objetivo, relatándonos que su mayor sueño es poder llevar a su pequeño de viaje, pues era su principal meta desde el inicio de la competencia.

Finalmente, nos explica qué es Prana, un emprendimiento que empezó gracias a todo lo bueno que ha recibido en su vida y que se transformó en una promesa con Dios. Esta idea se dedica a transformar el estilo de vida saludable y el deporte en donaciones para diferentes causas sociales.