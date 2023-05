Cifuentes y Ricky llegan a sus equipos a contar lo ocurrido en el Club House

Definitivamente lo que pasa en el Club House no se queda allí, es por ello que Cifuentes y Ricky no esperan ni un solo minuto para contarles a sus compañeros todo lo que aconteció en medio de la celebración del premio de Gamma, ya que hubo varias cosas para tener en cuenta.

Con respecto a Cifuentes, esta integrante de Alpha les explica la dinámica que hubo con respecto a los anónimos y afirma que como equipo tuvieron varias críticas, principalmente hacia ella y Rapelo .

Te puede interesar: Él es Mateus, uno de los participantes más extremos del Desafío The Box 2023

Por otra parte, Ricky le comenta a Juli que hubo alguien que le envió unas palabras a Rapelo al asegurarle que ella no le pondrá atención y que además tiene novio, para luego decirle que Byron también fue juzgado. Ante esto, la desafiante de Beta no puede contener la risa y mencionar, muy sorprendida, que no entiende cómo pueden decir cosas de ella sin siquiera conocerla.

Lee también: Comparan a Gema, del Desafío The Box 2023, con Reyna, participante del reality en 2015

Cabe recordar que antes de irse del Club House, Cifuentes aprovechó para sincerarse con sus rivales y asegurarles que ella no quiere creerse más que nadie y que sinceramente tiene una personalidad que deberían darse la oportunidad de conocer mejor, ya que no es como ellos consideras, ni mucho menos se cree superior a los demás.

Conoce más: Andrea Serna y Gabriela Tafur explican por qué los colombianos son desafiantes: "somos berracos"

Publicidad

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.Te puede interesar: Gamma castiga la prepotencia de sus rivales y envía un chaleco que no se esperaban



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.