Beta da a conocer qué hombre es el segundo sentenciado del ciclo, ¿Byron lanza una amenaza?

Cumpliendo con su tarea pendiente, Beta hace efectivo su beneficio de sentenciar a uno de los participantes del Desafío The Box, aunque para esto tuvieron la tentación de ponerle el chaleco a uno de los integrantes de Alpha.

No obstante, mantienen su palabra y envían a Byron para que les informe a los miembros de Gamma quién es el hombre que debe portar el chaleco y prepararse para competir en el Desafío a Muerte.

Antes de mencionarlo, el participante de Beta les pide a sus rivales que se animen a adivinar quién es la persona elegida por ellos, algo que ni Gema ni Guajira se toman de la mejor manera, pues lo consideran como una forma de presumir y disfrutar de su sufrimiento.

Finalmente y no conforme con haberle puesto el chaleco a uno de los desafiantes de Gamma, Byron les advierte que si no se ponen las pilas el siguiente en tener que portar el chaleco será Kaboom. Esto deja bastante indignados a los rivales de Beta, que consideran que no es la forma de actuar.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.