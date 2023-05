Sebastián Martino, juez del Desafío: la broma que le hizo a su esposa y que salió mal, ¿por qué?

A menudo los colombianos suelen conocer datos curiosos e interesantes de la vida de los múltiples participantes del Desafío, el programa que lleva 19 temporadas transmitiéndose por Caracol Televisión, sin embargo, es poco lo que se conoce de uno de los personajes que más llama la atención en cada capítulo, se trata del juez y productor Sebastián Martino.

Durante una entrevista exclusiva en el Box Rojo del Desafío The Box 2023 , este argentino que es reconocido por los televidentes por su acento e icónica frase:“Preparados, listos, ya”, recordó con gracia uno de los momentos que lo mantienen humilde y donde su humor no le causó nada de gracia a su esposa cuando aún eran novios.

Se trata de una invitación muy especial que él le hizo a su pareja, quien es estadounidense, pues quiso demostrarle todo su amor y tener un detalle que dejara en claro el cariño que le profesaba: un anillo.

“Mi error fue que para los americanos el tema del anillo es algo súper importante y hay una cultura entorno a esto”, explicó Martino, pues él fabricó el anillo con un chocolate encima; pero al ver que el detalle estaba empacado en una caja especial, ella creyó que él iba a proponerle matrimonio.

Lo curioso de este suceso, es que aquel detalle resultó en una discusión, pues la mujer se molestó a pesar de que él intentó explicarle que era un actor de amor y algo simbólico.

“Eso me hizo darme cuenta de que mi humor no es tan universal y ese momento me mantiene humilde”, dijo un poco apenado el juez del reality.

