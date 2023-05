Alpha le gritó a Juli en el Desafío The Box 2023 que la seguirán protegiendo: ¿Celos en Beta?

En más de una oportunidad, el Desafío The Box 2023 ha demostrado ser el espacio perfecto no solo para darse a conocer ante millones de televidentes, sino también para crear lazos muy estrechos entre los Súper Humanos. Este es precisamente el caso de Rapelo, Bogdan y Juli. Esta última tuvo que abandonar Alpha luego de la nueva configuración de los grupos en el Desafío de Capitanes.

Justo después de despedir a Byron en el Box Negro , los integrantes de Alpha hablaron seriamente con JP sobre la importancia de mantener una buena comunicación como grupo para trabajar en las debilidades que tienen; sin embargo, lo que más llamó la atención del final del capítulo 34 de la producción de Caracol Televisión fue el mensaje de apoyo que le enviaron a la Súper Humana de la casa azul.

"Vamos a alentar a la que sabemos. Uno, dos, tres... Juli, estamos contigo", gritaron Rapelo, Bogdan y Sensei a una sola voz; la joven por su parte, se apresuró a decirles que los quería mucho y pedirles que descansaran para enfrentar la siguiente prueba. Cabe aclarar que este comentario lo hicieron porque Byron abandonó el reality, dejándola sola junto a sus "nuevos compañeros".

Posteriormente, Ricky le preguntó a su colega qué le habían gritado desde la otra casa, por lo que ella reveló detalles del emotivo momento.



En Beta reflexionan sobre la salida de Byron

El tik toker fue uno de los primeros en mencionar que le hubiese encantando enfrentarse a Byron, a quien consideraban como un integrante más de la familia: "No, yo le diría que me quedé con las ganas de competir contra él, a ver quién le ganaba a quién".

Cifuentes, por otro lado, afirmó: "yo me quedé con las ganas de volverlo a tener a él en el equipo, pues porque sentía que en fusión él ya iba a estar en nuestro equipo otra vez", mientras que Daniela agregó que algo le decía dentro de su corazón que existía la posibilidad de que regresar al reality de los colombianos.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?